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        Haberler Gündem İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Güncel haberler

        İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 18:15 Güncelleme: 25.06.2024 - 18:16
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        İzmir'deki orman yangını kontrol altında
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        Nazarköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, 2 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz, su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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