Fransa-Polonya maçı CANLI YAYIN
Fransa-Polonya maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... EURO 2024 D Grubu'nda Fransa ile Polonya karşı karşıya geliyor. Fransa'ya son 16 turuna kalmak için 1 puan yeterli olacak. Polonya'nın ise gruptan çıkma şansı kalmadı. Fransa Polonya maçına dair tüm detaylar haberimizde...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu üçüncü maçında Fransa ile Polonya kozlarını paylaşıyor.
STAT: BVB Dortmund
HAKEM: Marco Guida
SAAT: 19.00
YAYIN: TRT Spor
Fransa: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouaméni, Kanté, Rabiot, Dembélé, Mbappé, Barcola
Polonya: Skorupski, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Syzmanski, Zielinski, Moder, Zalewski, Urbanski, LewandowskiMAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
HOLLANDA-AVUSTURYA CANLI
FRANSA 42 YILDIR KAYBETMİYOR
Fransa ile Polonya, tarihlerinde 18. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 17 maçta Fransa 9, Polonya 3 kez kazandı. Aralarındaki 5 müsabaka ise beraberlikle bitti. Bu maçlarda "Horozlar" 30, Polonya ise 17 gol attı.
Rakibine 42 yıldır kaybetmeyen Fransa, son 8 maçta rakibine yenilmezken, bu süreçte 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Polonya, son galibiyetini 1982 Dünya Kupası üçüncülük maçında 3-2'lik sonuçla elde etti.
FRANSA'YA BERABERLİK YETİYOR
Gruptaki son maçına 4 puanla çıkan Fransa'ya Polonya karşısında alacağı 1 puan son 16 turuna yükselmesi için yeterli olacak.
İlk maçta Avusturya'yı 1-0 yenen, ikinci karşılaşmada ise Hollanda ile 0-0 berabere kalan Fransa, grupta 4 puan ile aynı puana ve averaja sahip Hollanda'dan 1 gol az attığı için ikinci sırada yer alıyor.
Grubun diğer maçında ise Hollanda ile Avusturya karşı karşıya geliyor. Eğer Hollanda da kazanırsa, Fransa'ya grup liderliği için "Portakallar"dan en az 2 gol daha farklı bir galibiyet gerekecek. Fransa, Hollanda'dan 1 gol daha fazla farkla kazanırsa, puan ve averaj eşitliği olacak ve ilk iki basamağı sırasıyla averaj, atılan gol ve kartlar belirleyecek.
Polonya'nın ise gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Üç puanlı Avusturya'ya 3-1 mağlup olan Polonya, ikili averajda rakibinin gerisinde bulunduğu için son sırada Avrupa Şampiyonası'na veda etti.
KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR
Fransa'da 2 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı kartı bulunan Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele, bu karşılaşmada da kart görmeleri halinde son 16 turunda cezalı duruma düşecek.