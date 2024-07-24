İzmir'de bir kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
İzmir Ödemiş'te bir süredir haber alınamayan kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kendisinden iki gündür haber alınamayan Nazire Kavaklı (62), evinde ölü bulundu.
EVİNDE YALNIZ YAŞIYORDU
Olay, dün saat 20.45 sıralarında Akıncılar Mahallesi 2'nci Mahfel sokakta bulunan 2 katlı evin 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, iki gündür kendisinden haber alınamayan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Nazire Kavaklı'ya ulaşamayan yakınları, polise haber verdi.
EKİPLER CANSIZ BEDENİNİ BULDU
İhbar üzerine adrese giren polis ekipleri, Kavaklı'yı hareketsiz halde yatarken buldu. DHA'nın haberine göre; yapılan kontrolde, kadının bir süre önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Kavaklı'nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.