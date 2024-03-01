Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de bıçaklanan kişiler otomobille hastaneye ulaştı: 1 ölü, 1 yaralı

        İzmir'de bıçaklanan kişiler otomobille hastaneye ulaştı: 1 ölü, 1 yaralı

        İzmir'de bıçaklı saldırıda yaralanan kişiler, kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştı. Yaralılardan biri hayatını kaybederken diğerinin tedavisi sürüyor. Jandarma ekipleri, yaralıları getiren otomobildeki 3'üncü kişiyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 01:51 Güncelleme: 01.03.2024 - 01:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bıçaklanıp otomobille hastaneye gittiler: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Kınık ilçesinde, kendi imkanlarıyla geldikleri acil servisin önünde otomobilden inen 3 kişiden 2'sinin yaralı olduğu fark edildi. Bıçaklandığı belirlenen yaralılardan Serdar Çam (24) yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, Tayfun Kadan (22) ise tedaviye alındı. Otomobildeki kişi, gözaltına alındı.

        Dün akşam saat 20.30 sıralarında, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Kınık Devlet Hastanesi Acil Servisinin önüne geldi. Otomobilden inen 3 kişiden Serdar Çam ve Tayfun Kadan'ın çeşitli yerlerinden bıçaklandığını fark eden sağlık görevlileri, yaralılara müdahalede bulundu.

        DHA'nın haberine göre; Serdar Çam hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Tayfun Kadan ise buradan Necla Mithat Özture Bergama Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobilde bulunan 3'üncü kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #Kınık
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Senatosu'ndan F-16 kararı
        ABD Senatosu'ndan F-16 kararı
        "Divan mı, Gümrük mü?"
        "Divan mı, Gümrük mü?"
        8 aylık hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti
        8 aylık hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti
        Dışişleri'nden 'İsrail' açıklaması
        Dışişleri'nden 'İsrail' açıklaması
        Genişlik değil, enflasyon!
        Genişlik değil, enflasyon!
        AKM'de şoke eden hırsızlık
        AKM'de şoke eden hırsızlık
        Kupada "Gümrük"ten geçemedi!
        Kupada "Gümrük"ten geçemedi!
        Hogır Alay'ın mezarı cinayet şüphesi ile açıldı
        Hogır Alay'ın mezarı cinayet şüphesi ile açıldı
        Sisi ile Biden "Gazze'de ateşkes çabalarını" görüştü
        Sisi ile Biden "Gazze'de ateşkes çabalarını" görüştü
        Yaşlı çifti darbeden baba ve oğul tutuklandı
        Yaşlı çifti darbeden baba ve oğul tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        Pogba'ya dev ceza!
        Pogba'ya dev ceza!
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        Habertürk Anasayfa