İzmir'de bıçaklanan kişiler otomobille hastaneye ulaştı: 1 ölü, 1 yaralı

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İzmir'in Kınık ilçesinde, kendi imkanlarıyla geldikleri acil servisin önünde otomobilden inen 3 kişiden 2'sinin yaralı olduğu fark edildi. Bıçaklandığı belirlenen yaralılardan Serdar Çam (24) yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, Tayfun Kadan (22) ise tedaviye alındı. Otomobildeki kişi, gözaltına alındı.

Dün akşam saat 20.30 sıralarında, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Kınık Devlet Hastanesi Acil Servisinin önüne geldi. Otomobilden inen 3 kişiden Serdar Çam ve Tayfun Kadan'ın çeşitli yerlerinden bıçaklandığını fark eden sağlık görevlileri, yaralılara müdahalede bulundu.

DHA'nın haberine göre; Serdar Çam hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Tayfun Kadan ise buradan Necla Mithat Özture Bergama Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobilde bulunan 3'üncü kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.