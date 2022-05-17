'Aydınlıkevler' seferi 0:00 / 0:00

Yapımını BKM’nin üstlendiği, Yılmaz Erdoğan’ın kalemi ve Demet Akbağ’ın performansını buluşturan ‘Aydınlıkevler’, 29 - 30 Mayıs tarihlerinde İzmirli tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. İlk günden bu zamana tüm gösterimleri kapalı gişe devam eden ‘Aydınlıkevler’, İzmir’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda açık havada seyirciyle buluşacak

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Demet Akbağ’ın 15 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüğü, Yılmaz Erdoğan’ın da 20 yıl aradan sonra yazdığı ilk tiyatro oyunu olan ‘Aydınlıkevler’, İstanbul’da büyük ilgi gören kapalı gişe temsillerinin ardından turne kapsamında önce Bursa’nın ardından İzmir’de izleyici karşısına çıkacak. ‘Aydınlıkevler’ turnesi yaz boyunca birçok farklı şehirde devam edecek.

‘Aydınlıkevler’ haziran ayında ise 8 Haziran Çarşamba, 15 Haziran Çarşamba ve 30 Haziran Perşembe akşamları Maximum Uniq Açıkhava’da olacak.

Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü aldığı ‘Aydınlıkevler’, izleyiciyi 70’li yılların atmosferi ile soğuk Ankara gecelerine taşırken, bir yandan da dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir mahallede, herhangi bir babaanne ile torunun hayatından, zamansız ama ‘her zamana ait’ bir hikaye anlatıyor.

Bakkalından muhtarına, pastanesinden camcısına izleyiciyi eski bir mahalleye konuk eden ‘Aydınlıkevler’; camları kıran küçük toplar ve mahallenin yeni komşusu 'Amerikalılar' ile uluslararası bir krize ev sahipliği yapıyor.

Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa Olgan’ın canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın yanı sıra Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Caner Alkaya, Kiraz Tosun yer alıyor.