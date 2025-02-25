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        Haberler Gündem İzmir'de at kesimine suçüstü - Güncel haberler

        İzmir'de at kesimine suçüstü

        İzmir'in Konak ilçesinde at kesimi yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 17:59 Güncelleme: 25.02.2025 - 17:59
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        İzmir'de at kesimine suçüstü
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        Olay, 23 Şubat'ta Konak ilçesi Hilal semtindeki metruk bir evde meydana geldi. Polis, at kesimi yapıldığı ihbar üzerine adrese operasyon düzenledi.

        Kaçak kesim yaptığı belirlenen Mert Ö. (42), Abdülbaki Ö. (24), Cani İ. (24) ile A.Ö. (16) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda kesilen at parçaları da bulundu.

        Savcının talimatıyla A.Ö. ailesine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin, etleri ramazan ayı öncesi piyasaya sürmeye hazırlandıkları öğrenildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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