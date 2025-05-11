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        Haberler Gündem İzmir'de apartman dairesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        İzmir'de apartman dairesinde patlama: 4 yaralı

        İzmir'in Bornova ilçesinde apartman dairesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 01:57 Güncelleme: 11.05.2025 - 01:57
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        Apartman dairesinde patlama: 4 yaralı
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        Kazım Dirik Mahallesi 162. Sokak'ta, 7 katlı bir apartmanın dördüncü katındaki dairede doğal gaz kaynaklı olabileceği değerlendirilen patlama meydana geldi.

        Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Patlamada ilk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, apartman ile çevredeki bazı ev, iş yeri ve araçlarda hasar meydana geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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