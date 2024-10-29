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        İzmir'de "akıllı durak" dönemi: Kısa sürede kent geneline yayılacak

        İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. (İZTEKNOLOJİ), tamamen kendi yazılımı ve veri çalışması olan "akıllı durak" sistemini, pilot bölge olarak beş durakta devreye aldı. Beklenen otobüsün durağa geliş dakikasını ekran üzerinde gösteren uygulamanın, kısa sürede İzmir geneline yayılacağı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 19:02 Güncelleme: 29.10.2024 - 19:02
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        İzmir'de "akıllı durak" dönemi
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        İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş.'nin (İZTEKNOLOJİ) kendi yazılımı olan akıllı durak sistemi pilot bölge olarak şimdilik beş durakta devreye alındı.

        Beklenen otobüsün durağa geliş dakikasını gösteren ekranlar, 10255 Üçyol Metro, 40015 Buca Belediye Sarayı, 30321 Bornova Stadı, 20201 Metin Aşıkoğlu Ortaokulu ve 50022 Dokuz Eylül duraklarında vatandaşların hizmetine sunuldu. Ekranların kısa süre içinde kente geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiği bildirildi. Uygulamanın başlatıldığı pilot bölgedeki ekranlarda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın Cumhuriyet Bayramı kutlama yazısı da yer aldı.

        İZTEKNOLOJİ Genel Müdürü Emrecan Durmaz, uygulama hakkında şu bilgileri verdi: "Akıllı durak ekranlarımız, daha önce kendi yazılımımıza sahip değildi. Başkanımızın İZTEKNOLOJİ şirketinde yaptığı yapısal değişikliklerden sonra akıllı durak yazılımlarını geliştirmeye başladık. Geldiğimiz noktada yüzde 100 kendi yazılımımız ve kendi verimizle akıllı durak sistemimizi ayağa kaldırabilecek noktaya geldik. Çalışmamızı Konak, Karşıyaka, Gaziemir, Buca ve Balçova ilçelerimizde birer adet durağımızda uygulamaya başladık. Pilot olarak başlattığımız projeyi çok yakın zamanda İzmir'in geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Yolcular durağa geldiğinde yaklaşan otobüsün kaç dakikada durakta olacağını bilecek ve ulaşım planlamalarını akıllı duraklar sayesinde daha kolay yapabilecek."

        Ulaşım verilerindeki dijitalleşme hedeflerini aktaran Durmaz, "Bu çalışma, sadece sürelerin gösterildiği bir ışıklı tabeladan daha fazlası. Biz aslında bir veri kaynağı oluşturmuş durumdayız. Bu veriyi oluşturmak, sadece ekrana basmaktan çok daha kıymetli bir çalışma. Yolcular bir süre sonra bu veriyle sunduğumuz diğer servisleri de kullanmaya başladığında evden çıkmadan yolculuğunu planlayabilecek. Çünkü hangi ulaşım aracının, nereden ve hangi saatte geçeceğini veriye dayalı sistemlerle bileceğiz. Bu sayede ulaşımı uçtan uca planlayabilir duruma geleceğiz. Biz ulaşıma dair verileri doğru yöntemlerle oluşturmazsak yönetmek de anca eski usul olur. Biz ulaşım verilerini ne kadar dijitalleştirirsek o ölçüde ulaşım planlamasını da yolculuk planlamasını da yatırımları da dijitalleştirebileceğiz" ifadelerini kullandı.

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        #izmir haberleri
        #akıllı durak sistemi
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