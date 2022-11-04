İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

AA'nın haberine göre; depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.