DHA

İzmir'de merkez üssü Gaziemir ilçesi olmak üzere, Richter ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 04.09'da merkez üssü İzmir'in Gaziemir ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA'nın haberine göre; yerin 8,2 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.