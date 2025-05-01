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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de 20 yaşındaki Aysun Candan evinde katledildi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        20 yaşındaki Aysun evinde katledildi!

        İzmir'de, 20 yaşındaki Aysun Candan, eski sevgilisi 35 yaşındaki H.A. tarafından yaşadığı evin penceresinden içeriye ateş edilerek öldürüldü. Katil zanlısı yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:13 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:13
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        20 yaşındaki Aysun evinde katledildi!
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        İzmir'de olay, dün saat 21.30'da Beydağ ilçesi kırsal Eğirdere Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, eski sevgilisi olan şüpheli H.A. (35), Aysun Candan’ın (20) yaşadığı eve gelerek pencereden içeriye 4 el ateş etti.

        MERMİLER AYSUN'A İSABET ETTİ

        İHA'daki habere göre kurşunlar genç kıza isabet ederken H.A. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölge sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde mermilerin isabet ettiği Candan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Genç kızın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken jandarma ekipleri H.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

        Kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan eski sevgili H.A.’nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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