İzmir'de 2 kadını öldürmekten 2 müebbet hapis cezası olan firari yakalandı

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslar hakkında çalışma yaptı. Araştırmada 2019 yılında İzmir'in Çiğli ilçesinde öldürülen 2 kadın ile ilgili gerçekleştirilen yargılamada hakkında 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet ve 7 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan G.S. (53) isimli firari, saklandığı adreste yakalandı.

Cinayet zanlısı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. DHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından Karşıyaka Adliyesi'ne götürülen G.S, cezaevine gönderildi.

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