İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Habertürk'te soruları yanıtlıyor...

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Soyer'in açıklamalarından satır başları:

HÜLYA HÖKENEK: Başkanlık profilinizi nasıl tanımlıyorsunuz?

TUNÇ SOYER: Herkes gibi, herkesle beraber olarak sürdürdüğümüz başkanlık macerası. Nedense siyasetçiler kendilerine ağırlık vehmederler. Sanki onlardan daha yüksekte bir konumdaymış gibi algılanır o ağırlık. Öyle olmadığınız vakit, yeri geliyor göbek atıyor, dans ediyor. bisiklete biniyorsunuz.

HÖKENEK: İzmirlilerden nasıl geri dönüşümler alıyorsunuz?

SOYER: Çok pazitif, oradan besleniyor. Çok yorucu bir tempo. Hiç beklemediğiniz anda beklemediğiniz şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Vatandaşın güleryüzü inanılmaz bir şey.

DENİZ ZEYREK: Personel memnun mu? Ben geldiğimde 'Başkan nerede' dedim, 'çöp topluyorlar' demişti.

HÖKENEK: Belediye yöneticiliğine çok yeni bir yaklamış getirdiğiniz söyleniyor. Aynı zamanda eleştiriler de alıyorsunuz. 'Sayın başkan halk adamı imajı vermeye çalışıyor', 'ya da popülizm yapıyor' gibi.

SOYER: Aslında 10 senedir belediye başkanlığı yapıyorum. Orada da başlangıçta benzer yaklaşımlarla karşılaştım. Orada ne olduğumuzu Seferihisarlılar gayet iyi biliyorlar. Koltuğun küçüklüğü büyüklüğü değil, insanın büyüklüğü, küçüklüğü hikayeyi değiştiriyor. Bozulmamak mümkün, öyle söyleyeyim.

HÖKENEK: Nasıl bir İzmir devraldınız?

SOYER: Sürprizle karşılaşmadım. 10 yıldır İzmir'in ilçesinde belediye başkanlığı yapıyordum. Nereye gitmekte olduğumuzu, ne ile karşılaşacağımızı biliyorduk. izmir'in birçok sorunundan bahsetmek mümkün. Bence en mühimi İzmir belki 50-60 yıldır çok fazla kendi kabuğun içine büzüşmüş, dünyadan kopmuş adeta.

"KENT REFAHINDAN ARKA SIRADAKİLER DE PAY ALMALI"

SOYER: Öncelikle İzmir'i dünyayla buluşturmak lazım. Dünya kenti olduğunu tekrar günışığına çıkarmak lazım. Bunun dışında günlük sorundan da bahsetmek mümkün. Ulaşım, katı atıkla ilgili.

SEVİLAY YILMAN: İzmir'i dünya kenti yapmak lazım derken... İzmir'i sol yönetiyor. Priştina, Aziz Bey. İzmir'in kendine kapalı olmasının nedeni sizden önceki yöneticilerin de kabahatı değil mi? İzmir korkunç bir gecekondulaşmanın merkezi. Çok sorun var şehirleşmeyle ilgili. Sizden önceki yöneticiler, büyükşehir belediye başkanları da sizin partinizdendi...

SOYER: Bunun AKP ile CHP ile ilişkisi yok. Bu bir tercih meselesi. Benden önceki başkanımızın öncelikleri vardı. Çok doğru tercihler olduğuna inanıyorum, saygı duyuyorum. Bugün içinde bulunduğunuz koşullarda önceliğin başka bir yerde olduğuna inanıyorum. Arka sıradakiler meselesi. Sadece kentin ön sıralarında oturanların değil arka sırada oturanların da kentin ürettiği refahtan pay almasını sağlama önceliğim var. Yüzlerce yıldır Akdeniz'deki çanakta ticaret hacminin yüzde 30'unu yöneten bir kentmiş İzmir. Sonra yavaş yavaş bunlar yok olmaya başlamış. Bugün zaten kent diplomasisi diye bir şey var. Paris Fransa'dan, Londra İngiltere'den daha önde. İzmir'in dünyaya söyleyeceği çok fazla sözler var.

NİHAL BENGİSU KARACA: Sizin ilk 100 günde Halk Gıda, Halk Et, Halk Süt gibi üreticiden direk tüketiciye ucuz, kaliteli mamül teketmesini sağlayacak projeleriniz vardı. O noktada neredesiniz? Başka önceliklerim var diyebilirsiniz fakat İzmir'de o kadar keşmekeş, katılaşmış, kabul halini almış sorunlar ki bunlar. Aralık ayında çok yoğun yağış olmasına rağmen İzmirli bidonlarla su taşımak zorunda kaldı. Demek ki çok temel, hayati bazı fiziksel problemler henüz çözülmüş değil. Bunlar da sizin üzerinize kaldı. Enkaz devraldık der misiniz?

SOYER: Evet biz örneğin süt dağıtımını 135 binden 152 bin haneye çıkarttık. Büyütüyoruz. 13.1 milyon litre süt alıyorduk bu sene 15 milyonun üzerine çıkartacağız. Arka sıradakilere öncelik vermeye devam ediyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyemizle beraber Halk Et Gıda dükkanını açtık. Buca'nın bir mahallesinde bu dükkanı açtık. Şimdi bu dükkanlar daha da artıyor. Kadifekale'de üretici pazarı açtık. Sadece kendi ürettiğinizi satabiliyorsunuz.

"BU GERÇEKTEN FALET! HER KENTİN BAŞINA GELEBİLİR"

SOYER: Bunlarla beraber aile ekonomisine katkı yapmaya başladı insanlar. Küçük üretici bu işin anahtarı. Eğer üretmekten vazgeçiyorsa küçük üretici, kentte ucuz işgücü haline gelmeye başlıyor. 2 metreye 20 cm. genişliğinde çok büyük su isale kanalı var. Kentin dört ilçesinin su beslemesi o isale hattıyla yapılıyor. Bu kanal patladı. Büyük bir felaket.

YILMAN: DSİ'nin miydi kanal?

SOYER: 1985'de DSİ tarafından yapılmış sorumluluk Büyükşehir Belediyesinde. Bu felaket her kentte yaşanabilir. Orada biz 60 saatlik kesinti öngörmüştük. Geceli gündüzlü çalışmayla 40 saatte tamamlandı. Şimdi gelişen bir sistemi keşfettik. Adeta bir robot. Nerede sedimantasyon yüksek, patlama var bunu öngörüyor. Orada bypas yapacak bir tedbiri alma ihtimaliniz var. Gerçekten bu bir felaket. Fakat bunun çaresini de buluyoruz. Bundan sonra böyle bir sorunun yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapıyoruz.

DENEZ ZEYREK: Son görüşmemizde Cumhurbaşkanının belediye başkanlarının toplantıdan bir anektod anlatmıştınız. Ankara ile ilişkilerinizde düzelme var mı? Çiğli tramvayı hala konuşuluyor. Bir gelişme var mı?

SOYER: O gün gerçekten büyük umut ve heyecanla gittik. Belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez sayın Cumhurbaşkanımız büyükşehir belediye başkanlarını davet etmişti. Bütün bakanlar karşımızdaydı. Tek tek belediye başkanları hangi bakandan ne talebi varsa konuşma fırsatı bulduk. Heyecan verici bir buluşma oldu. İzmir'in çok sorunu var. Bunlardan bir tanesi elektrik fabrikasıydı. Bu bir endüstriyel miras, kültür mirası. Çok metruk, dökülüyor. Özelleştirme İdaresi bu binayı ihaleye çıkardı. Göreve geldiğimden bir hafta sonraydı ihale tarihi. İhaleye katıldık 35 milyon lira bedelle ihale bize kaldı. Bina koruma altında ancak aslına uygun restore edebilirsiniz. O gün sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Hazine Bakanımıza 'ne yaptınız, durum nedir' dedi. Bakanımız ilgileneceğini söyledi. Ne yazık ki onunla ilgili bir adım atılmadı henüz.

ZEYREK: Kapı da kapatılmadı, ama çözülmedi de...

"CUMHURBAŞKANININ TALİMATINA RAĞMEN MESAFE ALAMADIK"

SOYER: İhaleye girip satın alıyoruz ve fakat hala bu onaylanmıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bu noktada.

YILMAN: Cumhurbaşkanının iradesine rağmen bu direniş?

SOYER: Üzücü olan yanı orada konuşulanların gereklerinin yapılmasına dair hiçbir şey olmadı. Bizim balıkçı barınağı meselemiz var, feribotlarımız açıkta demirliyorlar, her fırtına koptuğunda yüreğimiz ağzımıza geliyor. Çiğli tramvayıyla ilgili olumlu bir netice alacağız. Taleplerimize cevap da almıyoruz.

İSMAİL SAYMAZ: Whatsapp grubunda en son ne zaman mesaj aldınız?

SOYER: Kurulduğuyla kaldı.

SAYMAZ: Buca metrosuyla ilgili devlet kurumları ya da bankalar size kredi vermedi mi? İzmir göç alan bir kent diye biliyorum. Ne kadar göç alıyor. Aldığı göçün niteliği nedir?

SOYER: Buca metrosu İzmir tarihinin en büyük bütçesi. O mahallelere metro girdiği anda. Üçyol ile Tınaztepe kampüsünün bulunduğu üniversiteyi bağlıyor. 9 Eylül Üniversitesi'ni. Belki de İzmir'in en hızlı büyümüş, en çarpık yerleşimlerinden biri olan bölgeden bahsediyoruz. Metro sadece ulaşım aracı olmanın ötesinde o bölgedeki yaşam kalitesini yükseltecek. 1 milyar 70 milyon dolarlık proje. Büyükşehir belediyesinin finans gücüyle yapacağız bunu.

SAYMAZ: Neden kendi bütçenizle yapıyorsunuz?

SOYER: Gönül ister ki hükümet destek olsun. Halkapınar Otogar projesi var. 4 yıldır adım atılmıyor. Projesi hazır, yatırım planı hazır. Ankara'ya gittiğimizde sayın Cumhurbaşkanımıza ifade ettik. Buca Metrosu için de finansmanın tamamını sağlamış değiliz. Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'ndan 80 milyon Euro aldık. Fransız Kalkınma Ajansı ile anlaşma yaptık. Dünya Bankası ile anlaşma yapıyoruz.

SAYMAZ: Türkiye içinden...

SOYER: Maalesef yok. Bu kadar düşük faizle bulmak mümkün değil. Türkiye'nin kredi derecelendirmesinden daha yüksek bir puanı var İzmir'in. 3 A, yani yatırım yapılabilir ve güvenilir anlamına geliyor.

"KAMU BANKALARIYLA ÇALIŞMAKTAN DOLAYI BİR SIKINTI YOK"

SAYMAZ: Biraz açar mısınız?

SOYER: Türkiye'nin kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen İzmir'in arasında fark var. İzmir hep yüksek. Bu da geçmiş dönemin aslında saygıyla yadedilmesi gereken başarısı. A, A, A yani yatırım yapılabilir, güvenilir.

ZEYREK: Düşük risk dolayısıyla ucuz kredi.

SAYMAZ: Birçok kamu kurumu alamaz mı?

SOYER: Alamaz.

ZEYREK: Mansur Yavaş da bize kamu bankaları kredi vermiyorlar diye şikayet ettiler. Sizin durumunuz nedir?

SOYER: Kamu bankalarıyla da çalışıyoruz böyle bir sıkıntımız olmadı. İzmir 30-40 binlerden başlayarak 120 bine çıkmış dışarıdan aldığımız göç. İzmir'in 20-30 binlerden başlayarak verdiği göç var. Net bakiyesi, kalan göç miktarı 20 bin civarında. Bu da beyaz yakalı dediğimiz İstanbulluların göçüyle şekillenmiş.

SAYMAZ: Neden geliyor İstanbullular İzmir'e?

SOYER: Çok sebebi var ama inandığımı söyleyeyim. İzmir ılıman iklim. Sadece coğrafyadan kaynaklanan sıcaklıktan bahsetmiyorum. O iklim aynı zamanda siyaseti, ekonomiyi de şekillendiriyor. Ilıman bir siyaset ve ekonomi var İzmir'de. Köklerinde demokrasinin doğduğu yer İzmir. Türkiye'nin ılıman bir Akdeniz iklimine ihtiyacının olduğunu düşünüyorum, sert kış iklimine değil. İnsanlar bu nedenle İzmir'e geliyorlar bence.

"İZMİR'E BEYAZ YAKALI VE ORTA YAŞ GRUBU GÖÇ EDİYOR"

SAYMAZ: Politik göç var mı?

KARACA: Sizin yavaş şehir tecrübenize de bağlayabilriz. Ama yaş faktörü var mı?

SOYER: Doğrusu yaşların dağılımını gösteren elimde rakam yok. Ama bizim yaşadığımız, gördüğümüz örneğin eşi reklamcı, kendisi sanayici. Eşi İstanbul'da kalmaya devam ediyor, daha sonra ikisi birden göçüyor. Benim gördüğüm orta yaş grubu ve beyaz yakalı.

SAYMAZ: İzmir'den niye gidiyorlar?

SOYER: Genellikle gençler. Yurt dışına, İstanbul'a, Ankara'ya gidiyor.

HÖKENEK: İzmir'e emekliler mi daha çok göç ediyor, gençler mi derken... İzmir emekli mi, genç kenti mi?

SOYER: Kaçanlar çok daha parlak gelecek umuduyla gidiyorlar. İzmir'de böyle bir erozyon var. Teknoloji, ivonasyon da İstanbul çok daha fazla yol aldı. Bu gençler on nedenle yurt dışına gidiyorlar, İstanbul'a gidiyorlar. Bizim öncelikli işlerimizden biridir bu. O iyi donanımlı gençlere burada yeteneklerini geliştirme imkanı verecek iklimi yaratmak zorundayız. Bu ekosistem meselesi. Örneğin sinema endüstrisine ev sahipliği yapmaya talibiz. İstanbul'da sıkıştığını düşünüyoruz. Ticaret Odası ile barebar girişimciliğin merkezi olması için uluslararası projeyi birlikte yürütüyoruz. Bir yandan dışarıya kaçan gençlerimiz var, İzmir'in onlara ihtiyacı var. Bir yandan da dışarıdan gelen beyaz yakalıları İzmir'e entegre etmek istiyoruz.

"93 BİN EVİN İHTİYACINI KARŞILAYACAK ELEKTRİK ÜRETİYORUZ"

YILMAN: 20 yıldır CHP'li başkanların kabahati denilebilir. Sonuçta AK Parti yönetmedi İzmir'i. Çabanızı takdir ediyorum ama bu gerçeği koymak lazım. Bu İzmirli gençlerin işe, güce, yaşam kurmaya ihtiyaçları var buna göre İzmir'i konumlandıralım, çalışmalarımızı yapalım diye düşünmemişlerse, sizden önceki 20 yılın kabahatidir bu. Bu biraz da 'çantada keklik İzmir, nasıl olsa CHP tabanı bizi koltuğa oturtur' rahatlığında mı?

KARACA: CHP ne yaparsa ya da ne yapmazsa İzmirli oy tercihin değiştirir? Böyle bir olasılık yok bence.

SOYER: Yüzde 58 oyun neden verildiğini iyi analiz etmek lazım. Çok güçlü bir yaşam kalitesi, altyapı donanımı olduğu için bu veriliyor. Geçmiş dönemle ilgili eleştirilecek, hata bulunabilecek çok şey olabilir. Biyolojik ileri arıtma tesisi konusunda İzmir tek başına öncü bir şehir. 93 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak elektriği çöpten üretiyoruz. Buradan da gelir elde ediyoruz. Orada 400 bin metrekarelik alan ağaçlandırılıyor. İzmirlileri dinlemediğiniz zaman size oy vermezler. Onları duymanız lazım. İzmirlilerin bir biçimde yönetime dahil olmakla ilgili hassasiyeti vardır. İzmirliler kendilerini kente ait hissederler. Kentle ilgili söz hakları olduğunu düşünürler.

KARACA: Bir AVM yapalımaz mesela. Bir emekli öğretmen gider araştırır, dilekçe verir, 'dikemezsiniz' der.

SOYER: İzmirlilerin kentlerine duydukları aidiyet çok güçlüdür. Türkiye'nin neresinden gelirse gelsin. İzmir'de 6 ay sonra kendisini İzmirli hisseder.

"DEVLET BABA YERİNE BELEDİYE ANA DÖNEMİNİ BAŞLATIYORUZ"

SOYER: Bu mesele önemli mesele. İzmirliye sormadan, onu dinlemeden bir şey yaparsanız İzmirli sizi reddeder. Cumhuriyet ve Atatürk değerleri konusunda İzmirli çok hassastır.

HÖKENEK: Orada kemikleşmiş bir bakış açısı var.

SOYER: Cumhuriyet değerleri ve Atatürk'le ilgili çok kararlıdır. Bölünme ve kutuplaşmayla ilgili net tercihi vardır. Buna izin vermez.

KARACA: 2010 yılında Soli Özel'le İzmir'e gitmiştik. HDP konvoyuna patates, soğan, taş ne bulunmuşsa atılmıştı. Bu kent neden Kürt meselesiyle ilgili böyle düşünüyor diye konuşmaya gitmiştik. Son seçimlerde özellikle Cumhurbaşkanı Hükümet Modeli'ne geçildikten sonra HDP'nin tabanı olarak görülebilecek Kürt İzmirliler, çok net bir şekilde CHP'nin politikalarına yakın hale geldiler.

HÖKENEK: Bu beraberlik organik değil sentetik, çünkü AK Parti karşıtlığıyla besleniyor mu diyorsunuz.

SOYER: Ermeni, Yahudi, İtalyan, Levanten bunların hepsi birarada ticaret yapmışlar. Komşusunun dinini, dilini, kültürünü bilmeden birlikte iş yapmışlar. Ürettikleri ekmeği bölüşmüşler. Bu çok güçlü bir kök, damar. Siz Ağrılı da olsanız, Mardinli de olsanız bir süre sonra kendinizi İzmirli hissetmeye başlarsınız. Konjonktürel olarak dalgalanmalar olmuştur. İzmir'in Cumhuriyet değerleri, Atatürk ve bunların getirdiği bir özellik var. O da kadınlar meselesi. İzmir bir kadın şehridir. Kadınlar hep öncüdür. Biz otobüslerimize kadın şoförler aldık. Trafiğe çıkmaya başladılar.

HÖKENEK: Nelerle karşılaşıyorlar?

SOYER: Bir şoför arkadaş geldi 'Bana bir tane adam otobüse selam vermedi, ama arkadaşın otobüsüne günaydın diyorlar' dedi. Kadın toplumu ıslah ediyor, adaba davet ediyor. Kadınların önde olduğu, hayatı tanzim ettiği bir şey var. Biz devlet baba yerine belediye ana dönemini başlatıyoruz İzmit'te. Baba zaman zaman ceberrut olur, parmak sallar, ama ana müşfiktir, evi tanzim eder, çocukları ayırmaz. Evin tasarrufu ona aittir.

"İZMİR'DE AK PARTİLİLERLE İLGİLİ HİÇBİR SORUNUMUZ YOK"

HÖKENEK: Yaşam kültüründen bahsediyorsunuz.

SOYER: Bu coğrafyada doğmuş demokrasi. İnsanlık demokrasiyi bu coğrafyada keşfetmiş. Bu hakikaten sosyal gene dönüşmüş. Demokrasi birarada yaşamak demektir. Dolayısıyla İzmir'de bir damardır. İzmir demokrasinin kalesidir. Birlikte yaşamanın en güzel olduğu kenttir.

HÖKENEK: AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli mesaj göndermiş. Sayın Başkan Ankara ile ilişkilerde eksik bilgiler verdi. Mesela balıkçı barınağı ile eksiklikler giderilemedi. Karayolları altı pazarcılara tahsis edildi.

SOYER: Biz aslında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ekseriyete sahibiz. Kararlarımız oybirliği ile çıkar. Adalet ve Kalkınma Partili kardeşlerimizle birlikte irade ortaya koyarız.

SAYMAZ: Cemevleri meselesi.

SOYER: Orada bir sıkıntı var. Bizim şöyle bir irademiz var. Cemaati kültür evi olarak kullanılmasından şikayetçi. Burada ibadet istediklerini söylüyorlar. Oranın işletmecisi anahtarı veriyor, vermiyor. Sonuçta biz bunların devredilmesi gerektiğini ve ibadethane olarak kabul edilmesini düşünüyoruz. Komisyona getirdik, oy çokluğu ile geçti. Mecliste pazartesi enine boyuna konuşacağız. Karşılıklı tezler ortaya konacak.

SAYMAZ: Bugün Kerem Bey'i aradım, ulaşamadım, bu sefer Alpay Özalan'a ulaştım. Özalan trafik sorununun keşmekeşe döndüğünü söylüyor. Hala kentsel dönüşümün çözülmediğini söylüyorlar.

SOYER: Kerem Bey'den başlayayım. Bostanlı balıkçı barınağı ile ilgili açıkta duran feribotlarımız oradan yararlanabilsinler, buna izin verin diyoruz. Balıkçıların oradan gitmesi gerekmiyor. Bu izni vermiyor bakanlık. Önce balıkçılara barınak yapın, ondan sonra kullanabilirsiniz diyor. Körfez'de barınak yapılacak yer yok. Bu yetki üstelik bizde değil. Bakanlık böyle bir yazı göndermiş. Kerem Bey ilgilenirse müteşekkir kalırız. Bizim İzmir'deki AK Partililerle hiçbir sorunumuz yok. Birlikte çalışma iradesini geliştiriyoruz. Onlar da büyük içtenlikle destek olmak istiyor. Ankara'daki bakanlıkların bürokrasi kademelerinde tıkanıklık yaşıyoruz biz.

"KÜÇÜK FABRİKANIN ONAYI NEDEN CUMHURBAŞKANINA TABİ OLSUN"

SOYER: Bundan sonra 30 belediye başkanıyla birlikte toplantı yapacağız. Şubat'ta bir otelde beraber bir hafta sonu geçireceğiz. Asla ayrımcılık yapmak gibi bir niyetimiz yok.

SAYMAZ: Kanalizasyon, koku sorunu, kentsel dönüşüm...

SOYER: Biraz inşaat sektörünün içine düştüğü durum nedeniyle yarım kaldı. Yoksa projesi hazır. Ege mahallesinde yüzde 90 vatandaş tapularını teslim etmiş vaziyette. İhaleye çıktığımız zaman ne yazık ki, firmalar girmediler. Bütün müteahhitleri davet ettik, ortak irade ortaya koyun, belediyenin yapabileceklerinin önünü açalım dedik. Fakat ne yazık ki sektör ciddi krizde. Dünya Bankası ile de görüştük. Ay sonunda yaklaşık 200 milyon dolarlık bir kaynak aktarmaya Dünya Bankası muvaffakat ediyor kentsel dönüşümde kullanmak üzere. İhaleye girerken diyeceğiz ki, Dünya Bankası'ndan aldığımız krediyi devrederek onun kullanmasına imkan veriyoruz'. Altyapıda senelerdir sürdürülen bir çalışma var. Asıl süreci uzatan şey vatandaşın muvaffakatı. İkna etmeniz lazım. Bütün bunlar büyük ölçüde tamamlanmış vaziyette. İhaleye çıktığınızda firmanın evet inşaata başlıyorum demesi lazım. Bu sıkıntıyı aşacak başka enstrümanlar var. Müteahhitlerin kendi aralarında organizasyon kurmasını sağlamaya çalışıyoruz.

KARACA: Ankara'yla ilişkilerde daha önce de mi böyleydi? Yoksa Cumhurbaşkanlığı Hükümetiyle mi bağlantısı var? Cumhurbaşkanlığı'nda Şükrü Karatepe başkanlığında yerel yönetim politikaları kurulu var.

SOYER: Örneğin elektrik fabrikasının onayı sayın Cumhurbaşkanına tabi. Sistemi kilitleyen noktalardan biri bu. Böyle bir ihalenin neden sayın Cumhurbaşkanının onayına tabi olsun ki. Koskoca 82 milyonluk Türkiye. İzmir'in bir ilçesinde küçük bir fabrika var, özelleştirmenin onayı sayın Cumhurbaşkanına tabi. Bu sistemi kilitleyen bir durum. Gerçekten İzmir'in uzun yıllardır bekleyen çok şeyi var.

"İKİNCİ ÇEVRE YOLU BİNALİ BEY'İN PROJESİYDİ"

SOYER: Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda birçok şey bekliyor. Hafif raylı sistem projesi bakanlıkta 4 yıldır bekliyor. Çiğli tramvayıyla ilgili onay bekliyoruz.

HÖKENEK: Şöyle bir algı oluşuyor. Niye bekliyor? Sadece sistemle alakalı mı? Yoksa...

ZEYREK: Dün Kadıköy'deydim. Kadıköy de Demir Yolları'ndan tahsis bekliyormuş.

YILMAN: Bundan sonra İstanbul, sonra Antalya bekler herhalde.

KARACA: Burada yapılan herşey gelir olarak, katkı olarak girdisi olacak.

SOYER: Üstüne bize para vermesi lazım.

ZEYREK: İzmir'de gazetecilere sordum. Benzer şeyler duydum. Birtakım vaatleriniz var. İkinci çevre yolu mesela.

SOYER: İkinci Çevre Yolu Binali Bey'in vaadi. Biz de bunu araştırıyoruz. Çok ciddi ağaç kesilmesi gerektiren bir tablo. Acaba çevre yolu mu yoksa kent içinden bir başka aksın yaratılması mı?

HÖKENEK: Sayın Yıldırım Bostanlı'dan Balçova'ya köprü yapma projesini sunmuştu. İzmir'in çılgın projesi denmişti.

SOYER: Bu projenin bir ucunun bugün bizim UNESCO'nun doğal hayatı koruma programı çerçevesinde kabul edilmesiyle ilgili talebimiz var. Orada flamingo yürüyor. Orayı korumak mecburiyetindesiniz. Bir belediye başkanının asli görevinin kentinin doğasını korumak olduğunu düşünüyorum. Bozmak hakkı olmadığına inanıyorum.