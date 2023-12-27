Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İzmir açıklarında 96 düzensiz göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        İzmir açıklarında 96 düzensiz göçmen kurtarıldı

        İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 96 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 00:44 Güncelleme: 27.12.2023 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir açıklarında 96 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları içerisindeki 66 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Seferihisar açıklarında da yine Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #İzmir
        #izmir haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çığlıklarına koştular! Genç kadının yüzüne kezzap atıp kaçtı
        Çığlıklarına koştular! Genç kadının yüzüne kezzap atıp kaçtı
        İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti
        İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti
        Fatih Terim resmen açıklandı!
        Fatih Terim resmen açıklandı!
        Yapay zeka, öğrendiği kimyasal tepkimenin deneyini tamamladı
        Yapay zeka, öğrendiği kimyasal tepkimenin deneyini tamamladı
        TFF'den Süper Kupa'ya gidecek taraftarlara uyarı!
        TFF'den Süper Kupa'ya gidecek taraftarlara uyarı!
        Çalışan emeklilere 5 bin lira teklifi TBMM'den geçti
        Çalışan emeklilere 5 bin lira teklifi TBMM'den geçti
        Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuğa 38 yıl hapis
        Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuğa 38 yıl hapis
        Kıskançlık cinayetine tutuklama
        Kıskançlık cinayetine tutuklama
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Türkiye şehitlerini uğurladı
        Türkiye şehitlerini uğurladı
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Habertürk Anasayfa