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        Haberler Gündem İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

        İzmir'in Karaburun ilçesinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 22:20 Güncelleme: 02.07.2024 - 22:22
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        İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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