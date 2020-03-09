İzlemeniz gereken en iyi 10 Hint filmi

Kesinlikle izlemeniz gereken filmleri sizler için derledik. Hem önceki yıllarda vizyona giren hem de bu sene vizyona giren filmlerin en güzellerini seçtik. Bazı filmleri anlamak için iki kez izleyebilirsiniz. Çünkü kafa karıştırıcı filmlerde var aralarında.

HİNT KOMEDİ FİLMLERİ

- 3 Aptal

- Peekay

- Lagaan

- Aşk Treni

- Dilwale

- Sevgini Gücü

HİNT AKSİYON FİLMLERİ

- Ghajini

- Dangal

- Sevginin Gücü

- Airlift

- Dhoom 3

- Asoka

- Happy new year

- Kick

HİNT ROMANTİK FİLMLER

- Jab We Met

- Mere Dad Ki Maruti

- Ishq Vishk

- Hasee Toh Phasee

- Cocktail

- Chennai Express

- Kal Ho Naa Ho

- Teri Meri Kahaani