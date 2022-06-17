Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
İyilik 8. bölüm full izle! FOX TV İyilik sezon finali tek parça kesintisiz izle!

İyilik sezon finali yayınlandı! FOX ile İyilik 8. bölüm sezon finali kesintisiz izle!

FOX ekranlarının kısa sürede büyük ilgi gören dizisi İyilik 8. bölümüyle sezon finali yaptı. Başrollerinde; Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünü kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler için İyilik sezon finali izleme sayfasını haberimizde derledik. İşte, detaylar...

17.06.2022 - 16:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, yapımcılığını MEDYAPIM'ın üstlendiği İyilik dizisi 17 Haziran Cuma günü sezon finaliyle ekrana geldi. İzleyiciye heyecanlı dakikalar yaşatan dizinin son bölümü hakkında merak edilenleri derledik. İşte,  İyilik dizisi 8. son bölüm hakkında...

  • İYİLİK SEZON FİNALİ İZLE!

    İyilik 8. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. İyilik son bölüm izlemek için FOX TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • İYİLİK 8. BÖLÜM SEZON FİNALİ ÖZETİ

    Neslihan, yönetim kurulunun başına geçerek Şahika’nın yokluğunu fırsat bilen Murat’ı alt eder fakat savaştaki üstünlüğü uzun sürmez. Kendisinden sevdiği her şeyi aldığı için Neslihan’dan da sevdiği her şeyini almak için Damla işe koyulur.

    Sinan’ın Murat’ın tarafına geçmesi, Şahika’nın hastaneden çıktığı gibi göz altına alınması, Koray ile ikisinin asılsız haberlerinin yapılması, Nehir’in haberleri görüp ona tavır koyması ve haber üzerine Murat’ın çocukları ondan alması Neslihan’a üst üste darbe olur.

    Neslihan, yapayalnız kaldığını anladığı an kendini kaybeder ve kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış olmasının etkisiyle öcünü Damla’dan en acı şekilde almak ister. Bu savaşta kim son nefesini verecektir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.