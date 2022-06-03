İYİLİK 6. BÖLÜM ÖZETİ

Sinan’ın Damla’yı kız arkadaşı olarak Neslihan’ın evine yemeğe getirmesi hem Neslihan’a hem Murat’a büyük bir şok olur. Ancak Sinan’ı kullanarak Neslihan’ın Murat’tan ayrılmasına sebep olmak isteyen Damla’nın planı ters teper ve Neslihan, Damla’ya inat onu kendi tuzağına tutsak eder.