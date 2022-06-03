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İyilik 6. bölüm izle! FOX TV İyilik son bölüm tek parça kesintisiz izle!

İyilik dizisi 6. bölüm yayınlandı! FOX TV ile İyilik 6. bölüm kesintisiz izle!

FOX TV ekranlarının kısa sürede sevilen dizisi İyilik 6. son bölümü ile ekranlara geldi. Dizi her hafta Cuma akşamı 20:00'da izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümü merak ediliyor. İşte, İyilik dizisi 6. bölüm kesintisiz izleme sayfası...

03.06.2022 - 15:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • Güney Kore'den uyarlanan İyilik dizisinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk otururken yapımcılığını ise MEDYAPIM üstleniyor. FOX TV ekranlarında her hafta Cuma akşamı ekrana gelen İyilik dizisi son bölümü dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, İyilik dizisi 6. son bölüm tek parça izleme linki...

  • İYİLİK 6. BÖLÜM İZLE!

    İyilik 6. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler; aşağıdaki linki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirsiniz.

    httpshttps://www.foxfox.com.tr/Iyilik

  • İYİLİK 6. BÖLÜM ÖZETİ

    Sinan’ın Damla’yı kız arkadaşı olarak Neslihan’ın evine yemeğe getirmesi hem Neslihan’a hem Murat’a büyük bir şok olur. Ancak Sinan’ı kullanarak Neslihan’ın Murat’tan ayrılmasına sebep olmak isteyen Damla’nın planı ters teper ve Neslihan, Damla’ya inat onu kendi tuzağına tutsak eder. 

  • Damla'yı Sinan’la birlikte görmeye tahammül edemeyen Murat ise ikisinin evlenmesine engel olabilmek için son kozunu oynar. Murat’ın sürprizinin Şahika başta olmak üzere herkesin üzerinde büyük bir etkisi olacaktır.

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