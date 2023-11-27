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        Haberler Gündem Politika İYİ Partili Zorlu: Bu hafta da 12 adayımızı paylaşacağız

        İYİ Partili Zorlu: Bu hafta da 12 adayımızı paylaşacağız

        İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, Eskişehir, İzmir ve Kahramanmaraş'ta belediye başkan adaylarını belirlediklerini söyleyerek, "Bu hafta da bir değişiklik olmazsa eğer 12 adayımızı vatandaşlarımızla paylaşacağız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 19:07 Güncelleme: 27.11.2023 - 19:10
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        Zorlu: Bu hafta 12 adayımızı paylaşacağız
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        İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zorlu, 81 ilde kendi adaylarını çıkarma kararı aldıklarına işaret ederek, 3 büyükşehir Eskişehir, İzmir ve Kahramanmaraş’ta büyükşehir belediye başkan adaylarımızı belirledik. 4 ilde, 40 ilçede ve toplam beldelerle birlikte 59 yerleşim yerinde adaylarımızı belirlemiş bulunuyoruz. Bu hafta da bir değişiklik olmazsa eğer 12 adayımızı vatandaşlarımızla paylaşacağız dedi.

        'PROPAGANDA SALDIRISINI KABUL ETMİYORUZ'

        Soruları da yanıtlayan Zorlu, İYİ Parti olarak seçimlere yönelik yüzleşmesini yapmış yegane parti olduklarını belirterek, Sayın Genel Başkanımız kongre konuşmasında, sonra 26 Ağustos'taki çıkışında açıkça söyledi. Hatamız, eksikliğimiz yönüyle özür diledi. Dün akşam bir televizyon kanalında açıkça genel başkanımız ve İYİ Parti hedef alınarak ‘ihaleyi bırakmak’ adıyla bir tabir kullanıldı. Bu kadar bir iftira ve propaganda sisteminin içerisinde bir siyasi partinin hedef alınıyor olması, bunu milletimizin takdirine bırakıyoruz. İYİ Parti tek başına seçime girme iradesini ve kararlılığını ortaya koyduktan sonra yalanla gerçeğin bir araya sokuşturulduğu, iftiranın içerisine konuşlandırıldığı bir propaganda sistemi yürütülüyor. Bize yönelik iddialar, eleştiriler hepsinin başımızın üstünde yeri var. Bütün sorulara da cevap veririz. Ama siz yarın milletimize cevap veremezsiniz. Bu davanın, cesurlar hareketinin kökeninde Türk milliyetçiliği vardır, kararlılık vardır, karşı duruş vardır, dayatmaya karşı isyan vardır. Bizim 'üçüncü yol' dediğimiz bu sürecin elbette Türk milletinin dayanaklarıyla ilişkisi vardır. Bunları anlatacağız biz. Milletimize gidecek bir kez daha anlatacağız. Yetmedi bir kez daha anlatacağız. Ama bu iftira sisteminin karşısında gerçekten büyük bir şaşkınlık içindeyiz ve takip ediyoruz. Böyle bir kapsamlı propaganda saldırısını asla kabul etmiyoruz diye konuştu.

        'ÖZEL'İN RANDEVU TALEBİ YOK'

        Ankara ve İstanbul için bir iş birliğinin olup olamayacağı, Özgür Özel ve Meral Akşener’in görüşme yapıp yapmayacağı sorusu üzerine, Divanımızda Sayın Mansur Yavaş'ın ziyareti ve içeriğiyle ilgili bir değerlendirme oldu. Sayın Yavaş, Sayın Özgür Özel'in selamını getirdiler. Görüşmede divan üyelerimiz de yer alıyordu. Bunun dışında bir şey bir değerlendirme olmadı. Genel İdare Kurulumuzun almış olduğu bir karar var. Siyasi partiler, yetkili organları eliyle, onların aldığı kararların hayata geçirilmesi yoluyla idare edilir. Ve biz de bu esas üzerinden elbette kararımızı en etkin bir biçimde hayata geçirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. An itibarıyla da Sayın Özel'in partimizden, genel başkanımızdan herhangi bir randevu talebi yok ifadelerini kullandı.

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