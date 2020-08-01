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İYİ Parti Genel Bakanı Meral Akşener, koronavirüs nedeniyle 14 günlük karantina süreci dolayısıyla Ayasofya Camisi'nin açılışına katılamamıştı. Akşener, ziyaretini Kurban Bayramı'nın ikinci günü gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş'ın Ayasofya Camisi açılışına davet ettiği ancak, koruma polisinin koronavirüse yakalanması sonrası 14 gün karantina sürecine giren Akşener, Ayasofya'yı ziyaret etti. Meral Akşener'e ziyareti sırasında eşi, oğlu ve yeğeni eşlik etti. Meral Akşener'in ziyareti yaklaşık yarım saat sürdü.

Akşener cami çıkışında kısa bir açıklama yaparak, "Mescit namazı kıldık, Allah kabul etsin inşallah. Anadolu'nun kapılarını açan Alparslan Han'a, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'a, İstanbul'u Ayasofya'yı özgürleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına dua ettik. Allah'ım kabul eder inşallah. Hayırlı bayramlar dilerim. Allah seneye de eriştirsin, sağlıkla, sıhhatle, birlikte, beraber..." dedi.

Akşener, açılışa katılamaması sorulması üzerine, koronavirüs karantinasında olduğunu belirterek, "15 Temmuz programına katılacaktım, hepimizden test istendi. O arada bir arkadaşımızda çıktı, 15 gün ben Ankara'da evden ayrılamadım. Bugüne nasipmiş, biz sadece ailecek geldik, yeğenim, oğlum, eşim burada. Kıldık namazlarımızı Allah kabul etsin" yanıtını verdi.

Akşener, camide şükür namazı kıldı.

İYİ Parti lideri, Meclis'te partisinin grup toplantısında "En kısa sürede Ayasofya'yı ziyarete gideceğim" demişti.