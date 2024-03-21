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        Haberler Gündem İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Başka bir partiyi yermedim, kendi partimi övmedim - Güncel haberler

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Başka bir partiyi yermedim, kendi partimi övmedim

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hakkari'den Edirne'ye kadar dolaştım. Bu dükkanların içinde başka bir partiyi yermedim, kendi partimi övmedim. Sadece sizi dinledim. Çünkü esnaf unutulmuştu. Halbuki esnaf Türkiye'nin en önemli istihdam yaratan sektörüdür" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 20:04 Güncelleme: 21.03.2024 - 20:04
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        "Başka bir partiyi yermedim, kendi partimi övmedim"
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaret için Aydın'a geldi. Akşener'in ilk durağı CHP'den istifa edip, İYİ Parti'den Belediye Başkan adayı olan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın makamı oldu. Akşener'i, Atay ve yöresel kıyafet giyen Down sendromlu çocuklar karşıladı. Kendisine çiçek veren çocukları sarılarak öpen Akşener, belediye önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Atay ile görüştü. Buradaki ziyaretin ardından Nazilli ilçesine geçen Akşener, Uzun Çarşı'da esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

        'KENDİ PARTİMİ ÖVMEDİM'

        Esnaf ziyareti sonrası halka hitap eden Meral Akşener, "Hakkari'den Edirne'ye kadar dolaştım. Bu dükkanların içinde başka bir partiyi yermedim, kendi partimi övmedim. Sadece sizi dinledim. Çünkü esnaf unutulmuştu. Halbuki esnaf Türkiye'nin en önemli istihdam yaratan sektörüdür. Üretici ile müşterinin buluşturulduğu yerdir. Şimdi oradan öğrendiklerimi kamuoyu ile paylaştım. Dertleri olanları kürsüye çıkarıp konuşturdum. Çözümlerini sizden aldım, kamuoyu ile paylaştım.

        Ben adaylarımıza her şeyleri ile kefilim. Çünkü projelerini bizzat inceledim. Arkadaşlarımız şantaja maruz kalmayacaklardır. Çünkü arkadaşlarımız çok dürüst. Bayram ikramiyesini 7 bin lira yap, 11 bin lira da seyyanen zam ver' diyorum. 5 bin lira yapacağınızı duydum, kabul etmiyorum. Eğer 11 bin lira zam yapmaz, 7 bin lira da bayram ikramiyesi vermezse emeklilerimizin oylarına talibim. Sen yapmadığın taktirde de ben yaptıracağım. Muhalefet nasıl yapılırmış göreceksiniz. İkinci problemimiz de 100 bin öğretmen tayin edeceksiniz. Bu öğretmenleri yetiştiriyorsun. Öğrencileri oraya sen gönderiyorsun. Çocuğun ne suçu var? Gidiyor okuyor geliyor. Atama bekliyor. Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 bin öğretmen atayacaksın Sayın Erdoğan" diye konuştu.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #meral akşener
        #Aydın
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