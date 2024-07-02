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İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Kayseri'de yaşanan üzücü olayların, hemen sonrasında Suriye sahasında meydana gelen üzücü gelişmelerin, problemin bütünleşik parçaları" olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile yeniden görüşme konusundaki değerlendirmesini olumlu bulduğunu dile getiren Zorlu, İYİ Parti'nin bu konuda siyasi partiler içerisinde lider düzeyinde başvuru yapmış ilk siyasi parti olduğunu hatırlattı. Zorlu, sürdürülebilirliğini kaybetmiş, toplumsal dayanaklarını yitirmiş bu sorunu çözebilmek adına TBMM'de bütün siyasi partilerin bir araya gelebileceğini söyledi.

REKLAM "TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNDUK" Bu noktada Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda değişiklik yapmanın zamanının geldiğini belirten Zorlu, Türkiye'de geçici korumaya hiçbir süre sınırlaması getirilmezken Avrupa Birliği'nin geçici koruma yönergesinde sürenin bir yıl olduğunu ve bu sürenin 6 aylık periyotlar halinde geçici korumanın sebepleri ortadan kalkmaması durumunda uzatılabileceği hükmünün yer aldığını aktardı. Zorlu, "Dünyada sığınmacı nüfusunu en yüksek barındıran, bu yükü almış Türkiye bir süre öngörmüyor ama bu yükü bize reva görenler en fazla 3 yıllık süre tahdidi getirerek kendilerini koruma altına alıyorlar." değerlendirmesinde bulundu. TBMM Başkanlığına, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılması hakkında bir kanun teklifi verdiğini açıklayan Zorlu, teklifin şu önerileri içerdiğini dile getirdi:

"Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma statüsünün verilip verilmeyeceğine TBMM karar verir. Geçici koruma süresi 1 yıldır ve altışar aylık sürelerle en fazla 2 yıl daha uzatılabilir. Süre bitiminden önce ulusal güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle uluslararası normlara uygun olarak geçici koruma statüsü verilenlerin geçici koruma statüsü kaldırılabilir. Geçici koruma süresinin sona ermesi veya geçici koruma statüsünün kaldırılması halinde yabancıların ülkelerine veya ülkelerinin güvenli yerlerine ya da güvenli üçüncü ülkelere yerleştirilmelerine TBMM karar verir. Geçici koruma statüsü verilenler Türkiye'ye giriş yaptıkları sınır ilde barındırılırlar."

Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylara yönelik değerlendirmesi sorulan Zorlu, Türkiye'nin bölgede 3 haklı operasyon gerçekleştirdiğini ama "sorun çözümsüzlüğe doğru evrildiği için sahada kullanılan bazı paydaşların kontrolden çıkmaya başladığını" kaydetti. CHP'DEN DE AÇIKLAMA YAPILDI CHP, Kayseri'de 7 yaşındaki bir kız çocuğunun Suriye uyruklu bir kişi tarafından taciz edildiği iddiasıyla başlayan olaylarla ilgili, "Türkiye'nin Ortadoğu politikası, Suriye politikası ve sığınmacı politikası çökmüştür, iflas etmiştir. Erdoğan ve AKP hükümeti var olan bu vahim tablonun başlıca sorumlusudur" açıklamasını yaptı.

DHA'nın haberine göre partinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Ortadoğu politikası, Suriye politikası ve sığınmacı politikası çökmüştür, iflas etmiştir. Erdoğan ve AKP hükümeti var olan bu vahim tablonun başlıca sorumlusudur. Hükümet, neden olduğu Suriye krizini çözemediği gibi, Türkiye'yi bu krizin tutsağı haline getirmiştir. Erdoğan izlediği politikayla Suriye'nin yıkımına neden olurken ve Türkiye'yi dünyanın sığınmacı deposu haline getirirken, bir de bu insanların hayatı üzerinden Avrupa ile pazarlık yapmaktan çekinmemiştir. Türkiye'de giderek sayısı artan sığınmacıların yarattığı, toplumsal, siyasal, ekonomik ve demografik sorunları görmezden gelmiş, bu sorunlardan bir tanesini bile çözmek için hiçbir girişimde bulunmamıştır" denildi.

"TÜRKİYE, SURİYE POLİTİKASINI YENİDEN BELİRLEMELİ" Türkiye'nin, Atatürk döneminin temel taşı olan 'komşuların içişlerine karışmama' ilkesine sözde değil uygulamada da bağlı kalması gerektiği vurgulanarak, "Türkiye, Suriye politikasını yeniden belirlemeli, mevcut statükonun devamının tıkanma noktasına geldiğini görmelidir. Maaşını ödediği ÖSO mensuplarının Türk bayrağını yakması, Türk mallarına zarar vermesi kabul edilemez. Erdoğan hükümeti, sığınmacıların geri gönderilmesi de dahil, sorununun çözümü için derhal gerçekçi ve uygulanabilir bir yol haritası yayımlamalıdır. Esad yönetimi ile normalleşme süreci sürdürülmelidir. Vatandaşlarımızı itidalli olmaya ve böyle ortamlarda görülebilecek provokasyonlar karşısında dikkatli olmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.