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        Haberler Magazin ‘İyi Bir Aile Değiliz’in çekimlerine başlandı

        ‘İyi Bir Aile Değiliz’in çekimlerine başlandı

        Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever ve Sarp Apak'ın başrollerini paylaştığı komedi türündeki  'İyi Bir Aile Değiliz'in çekimlerine başlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 11:29 Güncelleme: 01.10.2023 - 11:29
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        Çekimlerine başlandı
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        Yapımı Olympos Films’e, yapımcılığı Mustafa Sönmez ve Dilek Aydın’a ait komedi türündeki ‘İyi Bir Aile Değiliz’ filminin çekimleri başladı.

        Senaristliği ve yönetmenliği Haki Biçici tarafından üstlenilen filmin kadrosunda; Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever, Sarp Apak, Derya Karadaş, Melisa Doğu, Asiye Dinçsoy, Nergis Çorakçı, Tarhan Karagöz, Yakup Turgut yer alıyor.

        Babalarının beklenmedik ölümüyle kendilerini tahmin edilemeyecek olaylar silsilesi içinde bulan bir ailenin hikâyesi olan ‘İyi Bir Aile Değiliz’, gösterime yeni sezonda girecek.

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        #İyi Bir Aile Değiliz
        #Erkan Kolçak Köstendil

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