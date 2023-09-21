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        Haberler Magazin ‘İyi Bir Aile Değiliz’ için sete hazırlar

        ‘İyi Bir Aile Değiliz’ için sete hazırlar

        Komedi filmi 'İyi Bir Aile Değiliz' için sete çıkma hazırlıkları tamamlandı. Filmin oyuncuları okuma provasında bir araya gelerek sete çıkmak için ilk hazırlıklarını gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 20:50 Güncelleme: 21.09.2023 - 20:51
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        Sete çıkmak için hazırlar
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        Yapımı Olympos Films’e, yapımcılığı Mustafa Sönmez ve Dilek Aydın’a ait komedi filmi ‘İyi Bir Aile Değiliz’ için hazırlıklar tamamlandı.

        Senaryosu ve yönetmenliği Haki Biçici tarafından üstlenilen filmin oyuncu kadrosunda Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever, Sarp Apak, Derya Karadaş, Caner Cindoruk, Melisa Doğu, Asiye Dinçsoy, Nergis Çorakçı, Tarhan Karagöz, Yakup Turgut yer alıyor.

        ‘İyi Bir Aile Değiliz’in oyuncuları okuma provasında bir araya gelerek sete çıkmak için ilk hazırlıklarını tamamladı.

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