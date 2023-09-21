‘İyi Bir Aile Değiliz’ için sete hazırlar

‘İyi Bir Aile Değiliz’ için sete hazırlar

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Yapımı Olympos Films’e, yapımcılığı Mustafa Sönmez ve Dilek Aydın’a ait komedi filmi ‘İyi Bir Aile Değiliz’ için hazırlıklar tamamlandı.

Senaryosu ve yönetmenliği Haki Biçici tarafından üstlenilen filmin oyuncu kadrosunda Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever, Sarp Apak, Derya Karadaş, Caner Cindoruk, Melisa Doğu, Asiye Dinçsoy, Nergis Çorakçı, Tarhan Karagöz, Yakup Turgut yer alıyor.

‘İyi Bir Aile Değiliz’in oyuncuları okuma provasında bir araya gelerek sete çıkmak için ilk hazırlıklarını tamamladı.