Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner çocuklarıyla Miami tatilinde
Donald Trump, yeniden ABD başkanı olmak için her gün miting miting dolaşırken, ailesi, yazın tadını çıkarıyor. Kızı Ivanka Trump, eşi Jared Kushner ve 3 çocuğuyla Miami'de tatil yaparken görüntülendi
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Donald Trump, kasım ayında yapılacak seçimlerde yeniden ABD başkanı olabilmek için miting miting dolaşarak seçmenleri kendi tarafına çekmeye çabalıyor.
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Donald Trump, 2017 - 2021 arasında ABD başkanlığı yaparken, Beyaz Saray danışmanlığı görevini üstlenen Ivanka Trump, 2024 seçimlerinde siyasetten uzaklaşmış görünüyor. Donald Trump, mitingler için eyalet eyalet dolaşırken Ivanka Trump ailesiyle tatil yapıyor.
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Donald Trump'ın 42 yaşındaki kızı Ivanka Trump, 43 yaşındaki eşi Jared Kushner ve 3 çocuğuyla Miami sahilinde görüntülendi.
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Ivanka Trump ve Jared Kushner çifti, 13 yaşındaki Arabella, 10 yaşındaki Joseph ve 8 yaşındaki Theodore ile sürat motorunda fotoğraflandı.
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Ivanka Trump, bir ara tekneyi sürerken eşi Jared Kushner de teknenin ön kısmına oturup güneşlendi.
Aileye iki mürettebat da eşlik etti.
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En büyük çocukları Arabella, teknenin arkasına takılan büyük bir tüpün üzerinde giderken görüldü. Ivanka Trump, kızının heyecanlı macerasında ona tezahürat yaparak destek oldu.
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Daha sonra Joseph de Arabella'nın tüp macerasına katıldı.
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Ivanka Trump ile Jared Kushner çifti, Florida'daki Indian Creek Adası'nda 24 milyon dolarlık bir ev satın aldı. İkili, malikanenin içini tamamen boşaltıp yeniden inşa ederken hiçbir masraftan kaçınmadı.
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Aile, tadilat çalışmaları sırasında Miami Beach ve Bal Harbor arasında yer alan lüks bir dairede yaklaşık üç yıl yaşadıktan sonra geçen sonbaharda yeni evlerine taşındı.
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Politikayı bıraktığından beri Ivanka Trump, sık sık lüks yaşam tarzının tadını çıkarırken görüldü. Florida'da şık restoranlarda, gece kulüplerinde ve konserlerde görüntülendi.