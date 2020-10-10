Yurdal Sert, Konya'nın Ereğli ilçesinde doğmuştur. Amerika'da lisans eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönmüştür. 2004 yılında Ivana Sert ile evlenmiş, 2013 yılında da boşanmışlardır. İşte Yurdal Sert'in biyografisi...
YURDAL SERT KİMDİR?
Yurdal Sert, 1961 yılında Konya/Ereğli’de doğmuştur ve 3 çocuk sahibidir. İngilizce ve Fransızca dillerini bilmektedir.
Lise eğitimini İngiltere’de tamamlamıştır. Amerika’nın Güney Karliforniya Üniversitesi’nden makine mühendisi olarak mezun olmuştur. 6 yıl Amerikan Hükümetinden sigortacılık konusunda lisanslı müşavirlik diploması almıştır.
1989 yılında Türkiye’ye dönmesiyle ailesinin sahip olduğu çeşitli endüstri ve ticaret dallarında faaliyet göstermiştir. Hala Sert Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.
Sert Holding’in yönetim kurulu başkan yardımcısı olan Yurdal Sert’in iki oğlu var. Ünsal Sert ve birde eski eşi İvana Sert’ten olan oğlu, Kayon Ateş Sert vardır. Ivana Sert, özellikle Türkiye’de tanınan Sırp-Türk televizyon kişiliği ve modacıdır.
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