İTÜ logolu ürünler Morhipo.com'da satışta

03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Morhipo.com'dan yapılan açıklamaya göre, Morhipo.com, 1773İTÜ markasıyla iş birliğine imza attı. Bugüne kadar İTÜ Ayazağa kampüsünde yer alan mağazada satılan koleksiyonlar artık Morhipo.com'dan Türkiye'deki tüm İTÜ mezunlarına ve İTÜ logosunu üzerinde taşımak isteyenlere ulaşıyor. Giyim, çanta, takı, kırtasiye, aksesuar, kitap ve ev-yaşam kategorilerinde Morhipo.com'da satışa sunulan 80'e yakın ürünün geliri ise İTÜ'nün burs fonuna aktarılıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Kındap, şunları söyledi:
"Adını İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kuruluş tarihinden alan 1773İTÜ markası, 2012 yılından bu yana üniversitemiz için logolu ürünler üreten ve gelirini başarılı öğrencilerimize burs olarak aktaran örnek bir yapıdır. Diğer üniversite logolu ürün mağazalarından farklı olarak özel tasarımlar, trend takibi ve özel koleksiyonlar hazırlanması, alanında uzman İTÜ'lüler tarafından yapıldığı için ayrıcalıklı bir çizgi ortaya konabilmektedir. Ayazağa kampüsümüzde konumlanan 180 metrekare alan üzerinde hizmet veren mağazamızın ürün yelpazesinde giyim, çanta, takı, kırtasiye, aksesuar, kitap ve ev-yaşam kategorilerinde 500'e yakın ürün bulunmaktadır. 2019 yılı ciromuz 2 milyon 100 bin TL gibi rekor bir değere ulaşmış olup açılışından bu yana toplam 250'ye yakın öğrencimize 9 ay boyunca burs imkanı sağlanmıştır. Online satışımızın cirodaki payını ise 2019 yılında yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e çıkarttık. Ancak Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan 140 bine yakın mezunumuzla bu değerin çok daha üzerine çıkabilecek potansiyele sahibiz. Mezunlarımıza ulaşımı kolaylaştırma yönünde Morhipo.com ile başlattığımız iş birliğinin büyük katkısı olacağına inanıyoruz."
Morhipo.com, İTÜ ile başlattığı bu projeyi gelecek dönemlerde diğer üniversitelerle de devam ettirmeyi hedefliyor.
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