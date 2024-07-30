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        İTÜ'de yangın paniği

        Sarıyer'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) havuzunun olduğu binada yangın paniği yaşandı. Havuzda bulunan çocuklar ve aileleri binadan tahliye edilirken, küçük çaplı yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 15:35 Güncelleme: 30.07.2024 - 17:19
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          Sarıyer Maslak'ta, İstanbul Teknik Üniversitesi havuzunun bulunduğu binada saat 11.00 sıralarında elektrik kaynaklı yangın çıktı.

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          Duman ve koku yayılması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

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          İtfaiye duman ve kokunun nereden geldiğini araştırırken, yüzme dersi için okulda bulunan çocuklar ve aileleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

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          Yaralanın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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