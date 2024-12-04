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        Haberler Gündem Güncel İtfaiye müdahalesinde tüp patladı! | Son dakika haberleri

        İtfaiye müdahalesinde tüp patladı!

        İstanbul Bağcılar'da gözlük atölyesinde yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ederken tüp patladı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 23:13 Güncelleme: 04.12.2024 - 23:13
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        İtfaiye müdahalesinde tüp patladı!
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        Bağcılar'da 2 katlı binanın çatı katındaki gözlük atölyesinde çıkan yangında itfaiye ekibinin müdahalesi sırasında tüp patladı. Yan binalara da sıçrayan yangın ekiplerin 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

        Yangın, saat 19.00 sıralarında Göztepe Mahallesi 2343. Sokakta bulunan 2 katlı binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatı katında gözlük malzemesi üreten atölye içinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçeride çalışanlar hızla dışarı çıkarken polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdiler.

        CAN KAYBI YOK

        Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken mutfak kısmında bulunan tüp patladı. Yan tarafta bulunan 2 binaya daha sıçrayan yangın paniğe neden oldu. 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken ölen ya da yaralanan olmadı. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması devam ediyor.

        Mahalle sakini Kemal Savcı, "Sokağımızda çok büyük bir yangın çıktı gerçekten de korkunçtu. İtfaiye sayesinde yangın kontrol altına alındı ama can kaybımız yok çok şükür. Zayiat var, şu an hala soğutma çalışmaları devam ediyor. Korkunçtu gerçekten çok korktuk arka sokağa kadar sıçradı. Tüpün patlaması baya panik ortamı yarattı. Sevindirici kısmı yanı can kaybının olmaması" şeklinde konuştu.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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