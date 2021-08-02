İtfaiye eri görev başında kalp krizi geçirip öldü

Adana’da 17 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan 46 yaşındaki Mustafa Kılınç görev başında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesinde bulanan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında meydana geldi.
17 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan 46 yaşındaki Mustafa Kılınç dün göreve geldi. Santralda görevli olan Kılınç gece boyunca gelen ihbarları alıp arkadaşlarına aktardı.
İddiaya göre sabaha karşı ise arkadaşları Kılınç’a ulaşamadı. Bunun üzerine santrala gelen itfaiye erleri Kılınç’ın hareketsiz halde yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler ilk belirlemelere göre Kılınç’ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi. Kılınç’ın bir süre önce de kalp krizi geçirip hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Kılınç’ın arkadaşları ise yıkıldı.
GÖZÜ YAŞLI VEDA
Adana’da görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 46 yaşındaki itfaiye eri Mustafa Kılınç’a itfaiyede tören düzenlendi. Törende Kılınç’ın annesinin “Ölmedi, şaka yaptı deyin. Ben ona damatlık giydirecektim, bu ona reva değil” diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında, 17 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan 46 yaşındaki Mustafa Kılınç görev başında sabahleyin kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kılınç’ın cenazesi yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Kılınç’ın cenazesi morgdan alınarak itfaiyede tören düzenlendi.
Tören sırasında Kılınç’ın annesi Selma Kılınç, oğlunun Türk Bayrağına sarılı tabutunu öperek, “Oğlum ölmedi, şaka yaptı deyin. Oğlum damatlık giyecekti bu hiç yakışmadı” diyerek ağladı.
Baba Hamza Kılınç'ın ise bastonla güçlükle ayakta dururken, “Güzel gözlü oğlum” diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Kılınç’ın kız kardeşleri de tabuta sarılıp öperek gözyaşlarına boğuldu.
Törene katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, anne ve babaya sarılıp başsağlığı diledi. Karalar, Kılınç’ın görevi başında hayatını kaybettiği için şehit olduğunu, Kabasakal Mezarlığında itfaiye şehitliğine defnedileceğini söyledi.
Daha sonra Kuran’ı Kerim okunup helallik alındı. Kılınç’ın cenazesi törenin ardından cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığına götürüldü.
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