İtalya’nın Pisa’dan daha eğik kulesi Garisenda’da çökme tehlikesi

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Övgü Pınar / Roma

Getty Images

İtalya’nın Bologna kentinin sembollerinden yüzlerce yıllık Garisenda kulesi, eğim artışı ve yıkılma tehlikesi nedeniyle kapatılarak birkaç yıl sürecek tadilata alınacak.

Kent merkezindeki 48 metrelik Garisenda kulesindeki eğim ve stabilite riski artışı birkaç ay önce tespit edilmişti. 12. yüzyılda yapılan Garisenda ile hemen yanındaki 97 metrelik Asinelli kulelerinin etrafının güvenlik çemberine alınması çalışmalarına başlandı.

Kulelerin bulunduğu Porta Ravegnana meydanının 5 metre yüksekliğindeki güvenlik bariyeriyle çevrilmesi işleminin Şubat ayına kadar sürmesi ve 4,3 milyon euro’ya mal olması bekleniyor.

Ardından kuleyi güçlendirme çalışmalarının ise birkaç yıl süreceği hesaplanıyor. Bu sürede meydanın trafiğe kapatılması, normalde ziyarete açık olan kulelerin turistlere kapatılması planlanıyor.

Sensörlerle yapılan incelemelerde temeldeki zemin sorunları gibi nedenlerle kulenin eğiminin son aylarda anormal biçimde arttığı belirlenmişti. Yapılan simülasyonlar kulenin yıkılarak yakındaki tarihi yapılara zarar verebileceğini ya da kendi üzerine çökebileceğini göstermişti.

Garisenda kulesindeki eğimin 4 dereceye ulaştığı belirtiliyor. İtalya’nın en meşhur eğik kulesi Pisa’daki eğim ise 3,97 derece olarak hesaplanıyor.

1100’lü yılların başında yapılan Garisenda kulesinin orijinal yüksekliği 60 metreyken, yine eğimin yıkıma yol açma ihtimali nedeniyle 14. yüzyılda boyu 48 metreye indirilmiş.

Dante Alighieri’nin 14. yüzyılın başında yazdığı başyapıtı İlahi Komedya’da da Garisenda kulesinden ve kulenin eğikliğinden söz ediliyor.

Bologna Belediye Başkanı Matteo Lepore, Garisenda ve Asinelli kulelerinin UNESCO Dünya Mirasları listesine alınmasını talep etmişti. Belediye Başkanı, Garisenda’yı ‘kurtarmak’ için çalışacaklarını söyledi.

Belediye, kulelerin bakım-onarım çalışmalarına fon sağlamak için bir bağış kampanyası da başlattı. Kent yönetimi, ‘’Neredeyse bin yıllık bir ortaçağ kulesini restore etmek ve güvenli hale getirmek olağanüstü bir mücadele gerektiriyor’’ dedi ve kent halkının ve dünya çapında Bologna’yı sevenlerin desteğini istedi.