İtalyan enerji şirketi ENI'den yapılan yazılı açıklamada, İngiliz enerji şirketi BP ile iş birliği içinde Mısır'ın Nil Deltası açıklarındaki sahada doğal gaz keşfedildiği bildirildi.

Yeni keşfin, kıyıdan 5 kilometre açıkta, 16 metre derinlikte ve Temmuz 2015'te keşfedilen Büyük Nooros sahasının 4 kilometre kuzeyinde yapıldığı ifade edildi.

ENI'nin ortağı BP ile beraber Mısır petrol sektörüyle koordineli şekilde bu doğal gaz sahasını geliştirme seçeneklerini ele alacağı kaydedildi.