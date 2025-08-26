Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Serie A Ligi'nde 1. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar - Futbol Haberleri

        İtalya Serie A Ligi'nde 1. haftanın sonuçları

        İtalya Serie A Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 1. hafta maçları tamamlandı. Juventus, Inter ve Napoli haftayı galibiyetle noktaladı. Milan ise haftayı puan kaybederek tamamladı. İşte İtalya Serie A Ligi'nde 1. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 10:30 Güncelleme: 26.08.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İtalya Serie A Ligi'nde 1. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        İtalya Serie A Ligi'nin 1. haftasının son maçında Inter ile Torino karşı karşıya geldi.

        Inter, kendi sahasındaki maçta rakibi Torino'nu 5-0 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 3'e yükseltti. Konuk ekip Torino ise 0 puanda kaldı.

        Juventus, kendi sahasındaki maçta rakibi Parma'yı 2-0 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 3'e yükseltti. Konuk ekip Parma ise 0 puanda kaldı.

        Milan, bu hafta evinde Cremonese'yi ağırladı. Cremonese, skor üstünlüğünü ele geçirerek maçı 2-1 kazanan taraf oldu ve Milan'ı 2-1 mağlup etti. Milan haftayı 0 puanla tamamlarken, Cremonese toplamda 3 puana ulaştı.

        Zor deplasman atmosferinde başarıyla mücadele eden Napoli, ev sahibi Sassuolo'nu deplasmanda 2-0 geçerek önemli bir galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu. Kazandığı bu maç ile Napoli puanını 3'e yükseltmeyi başardı.

        Genoa, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Lecce ile başa baş bir mücadele sergileyerek 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

        Roma, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Bologna'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Roma puanını 3'e yükseltti.

        1. haftada ev sahibi Cagliari ile rakibi Fiorentina berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

        Como evinde konuk ettiği Lazio'nu 2-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        1. haftada ev sahibi Atalanta ile rakibi Pisa berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

        Udinese, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Verona ile berabere kalarak 1-1 puanları paylaştı.

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 1. Haftanın Sonuçları
        23.08.2025 19:30
        Sassuolo
        0
        Napoli
        2
        İY(0-1)
        23.08.2025 19:30
        Genoa
        0
        Lecce
        0
        İY(0-0)
        23.08.2025 21:45
        Roma
        1
        Bologna
        0
        İY(0-0)
        23.08.2025 21:45
        Milan
        1
        Cremonese
        2
        İY(1-1)
        24.08.2025 19:30
        Cagliari
        1
        Fiorentina
        1
        İY(0-0)
        24.08.2025 19:30
        Como
        2
        Lazio
        0
        İY(0-0)
        24.08.2025 21:45
        Juventus
        2
        Parma
        0
        İY(0-0)
        24.08.2025 21:45
        Atalanta
        1
        Pisa
        1
        İY(0-1)
        25.08.2025 19:30
        Udinese
        1
        Hellas Verona
        1
        İY(0-0)
        25.08.2025 21:45
        Inter
        5
        Torino
        0
        İY(2-0)

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 1. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Inter
        		1 1 0 0 3 5
        2
        Como
        		1 1 0 0 3 2
        3
        Juventus
        		1 1 0 0 3 2
        4
        Napoli
        		1 1 0 0 3 2
        5
        Cremonese
        		1 1 0 0 3 1
        6
        Roma
        		1 1 0 0 3 1
        7
        Atalanta
        		1 0 1 0 1 0
        8
        Cagliari
        		1 0 1 0 1 0
        9
        Fiorentina
        		1 0 1 0 1 0
        10
        Hellas Verona
        		1 0 1 0 1 0
        11
        Pisa
        		1 0 1 0 1 0
        12
        Udinese
        		1 0 1 0 1 0
        13
        Genoa
        		1 0 1 0 1 0
        14
        Lecce
        		1 0 1 0 1 0
        15
        Milan
        		1 0 0 1 0 -1
        16
        Bologna
        		1 0 0 1 0 -1
        17
        Lazio
        		1 0 0 1 0 -2
        18
        Parma
        		1 0 0 1 0 -2
        19
        Sassuolo
        		1 0 0 1 0 -2
        20
        Torino
        		1 0 0 1 0 -5

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 2. Hafta Maçları
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        Trump Pentagon'u yeniden 'karanlık çağ'a mı taşıyor?
        Trump Pentagon'u yeniden 'karanlık çağ'a mı taşıyor?
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz ile Toroslar'da sağanak var
        Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz ile Toroslar'da sağanak var
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Açığa satış yasağı kalkıyor mu?
        Açığa satış yasağı kalkıyor mu?
        Fethiye'de evlendiler
        Fethiye'de evlendiler
        Karısını öldürüp kendini vuran koca, gözaltına alındı
        Karısını öldürüp kendini vuran koca, gözaltına alındı
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        TMSF'den 12 ihale
        TMSF'den 12 ihale
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        Habertürk Anasayfa