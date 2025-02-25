İtalya Serie A Ligi'nde 26. haftanın sonuçları ve puan durumu

İtalya Serie A Ligi'nin 26. haftası pazar günü oynanan Roma-Monza karşılaşması ile tamamlandı.

Zorlu müsabakada ev sahibi Roma, rakibi Monza'yı etkili oyunuyla 4-0 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 40'a yükseltti.

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Inter, kendi sahasında Genoa takımını ağırladı. Inter karşılaşmayı 1-0 kazanarak puanını 57'ye yükseltti. Konuk ekip Genoa ise 30 puanda kaldı.

Cagliari'e ligin 26. haftasında konuk olan Juventus, rakibini 1-0 yenerek 49 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Cagliari ise 25 puanda kaldı.

Ev sahibi Como'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Napoli, 90 dakika sonunda puan alamayarak haftayı 56 puanla tamamladı; Como ise puanını 28'e çıkardı.

Bu hafta deplasmanda Torino'a karşı mücadele eden Milan, sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılarak haftayı 41 puanla tamamladı; Torino ise puanını 31'e yükseltti.

Udinese, bu hafta Lecce'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Udinese oldu.

Parma, evindeki mücadelede rakibi Bologna'yı etkili oyunuyla 2-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Parma puanını 23'e yükseltti.

Zorlu mücadelede ev sahibi Venezia, rakibi Lazio'nu tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.

Verona evinde konuk ettiği Fiorentina'yı 1-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

Zorlu deplasmanda Atalanta ev sahibi rakibi Empoli'yi 5-0 mağlup etti.

2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 26. Hafta Puan Durumu # TAKIM O G B M P AV 1 Inter 26 17 6 3 57 35 2 Napoli 26 17 5 4 56 21 3 Atalanta 26 16 6 4 54 33 4 Juventus 26 12 13 1 49 22 5 Lazio 26 14 5 7 47 13 6 Fiorentina 26 12 6 8 42 13 7 Milan 25 11 8 6 41 11 8 Bologna 25 10 11 4 41 7 9 Roma 26 11 7 8 40 11 10 Udinese 26 10 6 10 36 -4 11 Torino 26 7 10 9 31 -3 12 Genoa 26 7 9 10 30 -10 13 Como 26 7 7 12 28 -9 14 Hellas Verona 26 8 2 16 26 -27 15 Cagliari 26 6 7 13 25 -14 16 Lecce 26 6 7 13 25 -24 17 Parma 26 5 8 13 23 -13 18 Empoli 26 4 9 13 21 -21 19 Venezia 26 3 8 15 17 -19 20 Monza 26 2 8 16 14 -22 Daha Fazla Göster