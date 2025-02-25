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        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Serie A Ligi'nde 26. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        İtalya Serie A Ligi'nde 26. haftanın sonuçları ve puan durumu

        İtalya Serie A Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 26. hafta heyecanı tamamlandı. Inter, Milan, Napoli ve Juventus haftayı galibiyetle kapattı. İtalya Serie A Ligi'nde 26. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:30
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        İtalya Serie A Ligi'nde 26. haftanın sonuçları ve puan durumu
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        İtalya Serie A Ligi'nin 26. haftası pazar günü oynanan Roma-Monza karşılaşması ile tamamlandı.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Roma, rakibi Monza'yı etkili oyunuyla 4-0 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 40'a yükseltti.

        Inter, kendi sahasında Genoa takımını ağırladı. Inter karşılaşmayı 1-0 kazanarak puanını 57'ye yükseltti. Konuk ekip Genoa ise 30 puanda kaldı.

        Cagliari'e ligin 26. haftasında konuk olan Juventus, rakibini 1-0 yenerek 49 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Cagliari ise 25 puanda kaldı.

        Ev sahibi Como'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Napoli, 90 dakika sonunda puan alamayarak haftayı 56 puanla tamamladı; Como ise puanını 28'e çıkardı.

        Bu hafta deplasmanda Torino'a karşı mücadele eden Milan, sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılarak haftayı 41 puanla tamamladı; Torino ise puanını 31'e yükseltti.

        Udinese, bu hafta Lecce'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Udinese oldu.

        Parma, evindeki mücadelede rakibi Bologna'yı etkili oyunuyla 2-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Parma puanını 23'e yükseltti.

        Zorlu mücadelede ev sahibi Venezia, rakibi Lazio'nu tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.

        Verona evinde konuk ettiği Fiorentina'yı 1-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        Zorlu deplasmanda Atalanta ev sahibi rakibi Empoli'yi 5-0 mağlup etti.

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 26. Haftanın Sonuçları
        21.02.2025 22:45
        Lecce
        0
        Udinese
        1
        İY(0-1)
        22.02.2025 17:00
        Parma
        2
        Bologna
        0
        İY(1-0)
        22.02.2025 17:00
        Venezia
        0
        Lazio
        0
        İY(0-0)
        22.02.2025 20:00
        Torino
        2
        Milan
        1
        İY(1-0)
        22.02.2025 22:45
        Inter
        1
        Genoa
        0
        İY(0-0)
        23.02.2025 14:30
        Como
        2
        Napoli
        1
        İY(1-1)
        23.02.2025 17:00
        Hellas Verona
        1
        Fiorentina
        0
        İY(0-0)
        23.02.2025 20:00
        Empoli
        0
        Atalanta
        5
        İY(0-3)
        23.02.2025 22:45
        Cagliari
        0
        Juventus
        1
        İY(0-1)
        24.02.2025 22:45
        Roma
        4
        Monza
        0
        İY(2-0)

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 26. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Inter
        		26 17 6 3 57 35
        2
        Napoli
        		26 17 5 4 56 21
        3
        Atalanta
        		26 16 6 4 54 33
        4
        Juventus
        		26 12 13 1 49 22
        5
        Lazio
        		26 14 5 7 47 13
        6
        Fiorentina
        		26 12 6 8 42 13
        7
        Milan
        		25 11 8 6 41 11
        8
        Bologna
        		25 10 11 4 41 7
        9
        Roma
        		26 11 7 8 40 11
        10
        Udinese
        		26 10 6 10 36 -4
        11
        Torino
        		26 7 10 9 31 -3
        12
        Genoa
        		26 7 9 10 30 -10
        13
        Como
        		26 7 7 12 28 -9
        14
        Hellas Verona
        		26 8 2 16 26 -27
        15
        Cagliari
        		26 6 7 13 25 -14
        16
        Lecce
        		26 6 7 13 25 -24
        17
        Parma
        		26 5 8 13 23 -13
        18
        Empoli
        		26 4 9 13 21 -21
        19
        Venezia
        		26 3 8 15 17 -19
        20
        Monza
        		26 2 8 16 14 -22

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 27. Hafta Maçları
        28.02.2025 22:45
        Fiorentina
        Lecce
        01.03.2025 17:00
        Atalanta
        Venezia
        01.03.2025 20:00
        Napoli
        Inter
        01.03.2025 22:45
        Udinese
        Parma
        02.03.2025 14:30
        Monza
        Torino
        02.03.2025 17:00
        Bologna
        Cagliari
        02.03.2025 17:00
        Genoa
        Empoli
        02.03.2025 20:00
        Roma
        Como
        02.03.2025 22:45
        Milan
        Lazio
        03.03.2025 22:45
        Juventus
        Hellas Verona
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