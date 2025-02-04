İtalya Serie A Ligi'nde 23. haftanın sonuçları

İtalya Serie A Ligi'nin 23. haftasının son maçı, Cagliari ve Lazio arasında oynandı.

Lazio, bu hafta Cagliari'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Lazio oldu.

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Milan, kendi sahasındaki mücadelede rakibi Inter ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Milan bu mücadele sonunda 35'e yükseldi.

Empoli'yi konuk ettiği İtalya Serie A Ligi maçında 4-1 galip gelen Juventus, bu sonuçla puanını 40'a çıkardı; maçtan puansız ayrılan Empoli ise haftayı 21 puan ile noktaladı.

Deplasmandaki kritik mücadelede Napoli, rakibi Napoli ile berabere kalarak 1 puan almayı başardı. Maçın bu skorla tamamlanmasının ardından ev sahibi takım Roma 31 puana ulaşırken Napoli toplamda 54 puana yükselmeyi başardı.

Zorlu deplasman atmosferinde Inter, rakibi Milan ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Bu maçın ardından Inter 51 puana ulaşırken Milan ise 35 puana yükseldi.

Lecce, bu hafta Parma'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 3-1 ile konuk ekip Lecce oldu.

Venezia'yı konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Udinese, rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Verona, 23. haftada oynanan mücadelede Monza'yı 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Verona böylece 23 puana yükseldi. Verona'yı ağırlayan Monza ise 13 puanda kaldı.

Atalanta ile Torino'nun karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 1-1 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

Como'nu konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Bologna, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Fiorentina, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Genoa'yı 2-1 mağlup etti.

2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 23. Hafta Puan Durumu # TAKIM O G B M P AV 1 Napoli 23 17 3 3 54 22 2 Inter 22 15 6 1 51 37 3 Atalanta 23 14 5 4 47 23 4 Lazio 23 13 3 7 42 9 5 Juventus 23 9 13 1 40 19 6 Fiorentina 22 11 6 5 39 14 7 Bologna 22 9 10 3 37 8 8 Milan 22 9 8 5 35 9 9 Roma 23 8 7 8 31 5 10 Udinese 23 8 5 10 29 -8 11 Torino 23 6 9 8 27 -3 12 Genoa 23 6 8 9 26 -11 13 Hellas Verona 23 7 2 14 23 -22 14 Lecce 23 6 5 12 23 -23 15 Como 23 5 7 11 22 -11 16 Empoli 23 4 9 10 21 -11 17 Cagliari 23 5 6 12 21 -14 18 Parma 23 4 8 11 20 -13 19 Venezia 23 3 7 13 16 -16 20 Monza 23 2 7 14 13 -14 Daha Fazla Göster