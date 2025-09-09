Juventus- Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 3. haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Juventus, Inter'i konuk ediyor. Lig'de iki maça çıkan Juventus, karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı. Öte yandan Inter, ilk maçını kazanırken evinde Udinese'ye 1-2 mağlup oldu. Maç tarihinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Juventus- Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 1
İtalya'da haftanın maçında Juventus ile Inter karşı karşıya geliyor. Serie A'da 3. hafta maçı kapsamında ezeli Juventus, Inter ile kozlarını paylaşıyor. Futbolseverler zorlu mücadelenin tarihini ve yayıncı kuruluşunu merak ediyor. Peki şimdiden merakla beklenen Juventus Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...
- 2
JUVENTUS- INTER MAÇI NE ZAMAN?
Juventus- Inter maçı 13 Eylül Cumartesi günü 19.00'da oynanacak.
- 3
JUVENTUS- INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele S Sport ve TİVİBU Spor 1'den canlı yayınlanacak.
-
- 4
JUVENTUS MUHTEMEL 11
Di Gregorio, Gatti, Bremer, Kelly, Kalulu, Locatelli, Thuram, Mario, Conceiçao, Kenan, David
- 5
INTER MUHTEMEL 11
Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Sucic, Dimarcao, Thuram, Martinez