Pisa Kulesi güvenli mi?

Uzmanlara göre, mevcut zemin koşulları, Abruzzo ve İtalya'nın diğer merkezi bölgelerinde yıkıma yol açan depremlere benzer bir deprem Toskana'yı da vurmadığı takdirde, Kule'nin en az 200 yıl daha ayakta kalmasını garantileyecek kadar iyi.

Kaynak: Leaningtowerpisa/Britannica