İtalya'da tarihi kasabada yaşamak isteyene 30 bin euro

HABERTURK.COM

İtalya'daki kasabalar, son yıllarda bölgeleri canlandırmak ve yeni satıcıları çekmeyi amaçlayan akıllı projelerde yarışıyor. Ülkenin popülaritesini yitirmiş bölgelerinde 1 dolardan biraz daha pahalıya satılan harap evlerden, düşük fiyatlara oturulmaya hazır evlere kadar, ciddi bir rekabet çılgınlığı var. Bu projelerden birisi de İtalya'da Puglia'nın güneşli bölgesindeki Presicce kasabasında hayata geçti.

CNN'in haberine göre İtalya'nın Puglia bölgesindeki Presicce kasabası, insanlara boş bir konut ve oturma izni almaları için 30.000 Euro ödeme yapacaklarını açıkladı.

Asıl sahipleri tarafından uzun süredir terk edilmiş durumda olan ve satışa çıkan evlerin fiyatları ise yaklaşık 25 bin euro civarında olduğu belirtildi.

İtalya'da satılık diğer ucuz mülkler gibi, bunlar da asıl sahipleri tarafından uzun süredir terk edilmiş durumda. Diğerlerine kıyasla ek bir avantajı var. O da, İtalya'nın Salento bölgesinin doğasıyla çevrili ve Santa Maria di Leuca'nın plajlarına yakın konumu...

Adını hiç duymamış olabileceğiniz Presicce'deki yetkililer; nakit teşvik teklifi ile yeni doğanların her yıl daha da azaldığı ve göçün fazla olduğu kasabalarına yeni bir soluk gelmesini umuyor.

Yerel meclis üyesi Alfredo Palese, CNN'e "1991'den önce inşa edilmiş ve yeni sakinlerle yeniden canlı görmek istediğimiz birçok boş ev var. Tarih, harika mimari ve sanatla dolu eski semtlerimizin yavaş yavaş nasıl boşaldığına tanık olmak üzücü" diye konuştu.

Palese, anlaşmanın ayrıntılarının şu anda sonuçlandırıldığını, ancak yetkililerin, belediye binasının web sitesinde bilgilerin mevcut olacağı önümüzdeki haftalarda başvuruları başlatmaya hazır olduğunu da ekliyor "Buraya taşınıp bu terk edilmiş evlerden birini satın almak isteyenlere 30 bin Euro'ya kadar teklif vereceğiz. Toplam finansman ikiye bölünecek: kısmen eski bir ev satın almaya ve kısmen de gerekirse onu yeniden tasarlamaya gidecek."

Presicce ve Acquarica'nın birlikte şu anda yaklaşık 9000 nüfusu var, ancak nüfusun yalnızca yarısı topluluğun eski kesiminde yaşıyor...

* Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.