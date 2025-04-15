İtalya'dan flaş iddia: İcardi dönmüyor!
İtalyan basını, 32 yaşındaki golcü futbolcunun kızları için futbol kariyerini ülkesi Arjantin'de sürdüreceğini ve Galatasaray'a veda edeceğini yazdı
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Yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığının ardından sezonu kapatan ve rehabilitasyon sürecini Arjantin'de devam ettiren Mauro İcardi ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
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İtalya'dan Interlive. it'in haberine göre; 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki yıldız, gelelecek sezon Galatasaray'a veda etme kararı aldı.
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Tecrübeli futbolcunun, ayrılığın gerçekleşmesi durumunda kızlarına daha yakın olabilmek için ülkesi Arjantin'e dönebileceği belirtildi.
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UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanan İcardi, bu sezon çıktığı 14 maçta 6 gol, 2 asist üretti.
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Öte yandan Arjantin'de çalışmalarını sürdüren İcardi, dün bir paylaşım yaparak "Sahalara geri döndüm" dedi.
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