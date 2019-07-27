İtalya'da "memelere özgürlük günü" protestosu

27 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalya'da cinsiyetçiliğe ve kadınların giyim kuşamlarıyla yargılanmasına karşı "memelere özgürlük" kampanyası düzenleniyor. Kampanyaya katılan kadınlar Cumartesi günü sütyen giymeyerek protestoda bulunuyor.
"Özgür memeler günü" (free nipples day) adı verilen girişim, göçmenlere yardım eden Sea Watch gemisi kaptanı Carola Rackete'ye yönelik tepkiler sonrası doğdu.
Geçen Haziran'da Akdeniz'de kurtardığı göçmenleri İtalya'nın izin vermemesine rağmen bu ülkeye sokan Alman Kaptan Rackete hakkında, yasa dışı göçe yardım ettiği iddiasıyla soruşturma açılmıştı.
Rackete, 18 Temmuz'da bu soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Sicilya'daki savcılığa giderken sütyen giymediği gerekçesiyle, bir İtalyan gazetesi tarafından eleştirilmişti.
Göç karşıtı, muhafazakar bir yayın politikası izleyen Libero gazetesi, Kaptan Rackete'yi savcılığa giderken sütyen giymediği gerekçesiyle "yüzsüzlükte sınır tanımamakla" suçlamıştı.
Libero'nun bu yorumu tepki çekti ve bir grup aktivist 27 Temmuz Cumartesi gününü "özgür memeler günü" ilan etti.
Sosyal medyada açılan etkinlik davetine yüzlerce kişi katılacağını bildirdi.
Kampanyaya katılanlardan bazıları sütyensiz fotoğraflarını, bazıları da destek mesajlarını "özgür memeler günü" etiketiyle sosyal medyada paylaştı.
Kampanyanın organizatörleri Nicoletta Nobile ve Giulia Trivero, bu "provokatif girişimle" "kadınların, bedenlerinin kontrol altında tutulması yoluyla baskı görmelerine" karşı bilinç oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.
https://www.facebook.com/dante.farricella/posts/10219640611595142
Girişime destek mesajlarının yanı sıra eleştiriler de geldi. Kampanyayı eleştirenlerden biri de Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini oldu.
Sea Watch Kaptanı Carola Rackete'yi hedef alan göç karşıtı bakan Salvini alaycı bir dille, "Bazıları 27 Temmuz Cumartesi günü, Alman komünist küçükhanım Carola'yla dayanışma operasyonu başlatmış… Bu solcu dâhiler Kaptan Carola'yla dayanışmak için 'sütyen giymeden dolaşalım' diyor" dedi.
Salvini sosyal medyada yayımladığı videoda kahkahalar eşliğinde "Bunu ben uydurmuyorum, yalan haber değil… Bazı insanların kafasını anlamıyorum… Zavallı sol ne hale geldi" diye konuştu.
Salvini bugün de Twitter'da yayımladığı mesajda yine alaycı bir dil kullanarak "Bugün sütyensiz büyük gün!" dedi ve "büyük gazeteleri, entelektüelleri ve muhtelif solcuları" Carola Rackete'yi kahraman olarak gördükleri gerekçesiyle hedef aldı.
Sosyal medyadaki tartışmaya kimileri de "2019 yılındayız ama hala İtalya'da sütyen takıp takmamak bir sorun mu?" diye katkıda bulundu.
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