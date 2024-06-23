İtalya'da kolunun kesildiği kazanın ardından sokağa bırakılan Hindistanlı işçi için gösteri düzenlendi

İtalya'nın Latina kentinde, Hindistan vatandaşı tarım işçisinin, kolunun kesildiği kaza sonrasında sokak ortasında bırakılması ve daha sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle gösteri yapıldı.

Başkent Roma'nın 70 kilometre güneyindeki Latina kentinde, Satnam Singh isimli göçmen işçinin 17 Haziran'da çalıştığı çiftlikte kolunu iş makinesine kaptırarak ağır yaralanması ve sonrasında yaşamını yitirmesi ülke gündemindeki yerini koruyor. Özellikle Singh'in eşi Soni'nin, kocasının işveren tarafından sokağa terk edildiği yönündeki iddiası kamuoyunda infiale yol açmış durumda.

Gösteriye katılan ana muhalefet partisi Demokratik Partinin (PD) lideri Elly Schlein, "Tüm kurumların bu belaya karşı bir adım atması gerekiyor. Çünkü Satnam Singh ne yazık ki münferit bir vaka değil. Mücadele edilmesi gereken yapısal bir sömürü ve çete sistemi var ve bu trajedinin, cinayetin gösterdiği gibi düzensizlik, Satnam Singh gibi insanlar üzerinde güvencesizliğe, sömürüye, şantaja neden oluyor." dedi.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da dün katıldığı bir etkinlikte, genç bir göçmen işçinin yardım talebi reddedilerek ölmesinin ciddi, dayanışma ve medeniyet değerlerine karşıt bir durum olduğunu belirterek, en zayıf ve savunmasız kişilerin yasa dışı koşullarda çalışmalarının insanlık dışı olduğunu söyledi.