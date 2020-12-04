İtalya Başbakanı Conte, Kovid-19'a yönelik son tedbirleri açıkladı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyunda bir süredir tartışma konusu olan yılbaşı dönemine ilişkin tedbirleri açıkladı.
Salgına karşı yeni bir genel kapanmadan kaçındıklarını ve aldıkları tedbirlerin uygun önlemler olduğunu belirten Conte, bölgeleri risk seviyelerine göre üç renge (kırmızı-turuncu-sarı) ayırdıkları kademeli tedbir sisteminin devam edeceğini ifade etti.
'NOEL'DE VİRÜSÜN YAYILMASI HIZ KAZANABİLİR'
Conte, yaklaşan Noel Bayramı ve yılbaşı tatili döneminde virüsün yayılmasının hız kazanabileceğine dikkati çekerek, "Pandeminin sonuna giden yol halen uzun. Ocak ayında gelebilecek 3. dalga riskinden kaçınmalıyız ki olursa ilk ve ikinci dalgadan daha az şiddetli olmaz. 21 Aralık'tan 6 Ocak'a kadar daha fazla kısıtlama içeren tedbirler getirmek zorundayız. Gardımızı düşürmemeliyiz. Buna göre, zorunlu ve acil haller dışında 21 Aralık'tan 6 Ocak'a kadar bölgeler arasında seyahat etmek yasak. Ek olarak 25 ve 26 Aralık ile 1 Ocak'ta da şehirlerarası seyahat yasak." diye konuştu.
Başbakan Conte, ülke genelinde gece 22.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının, yılbaşı günü de 22.00-07.00 olmak üzere 6 Ocak'a kadar süreceğini, ayrıca otellerin de yılbaşı akşamı özel eğlence programı yapamayacağını belirtti.
Alışverişe herhangi bir limit koymak istemediklerini dile getiren Conte, "Mağazalar, 4 Aralık'tan 6 Ocak'a kadar akşam 21.00'e kadar açık kalabilecek" dedi.
Ayrıca İtalya limanlarının da 21 Aralık'tan 6 Ocak'a kadar kruvaziyer gemilerine kapatıldığını bildiren Başbakan Conte, 21 Aralık'tan sonra yurt dışından dönen her İtalyan vatandaşının ve İtalya'ya gelenlerin 14 gün boyunca karantinada kalması gerektiğini söyledi.
Conte, "Akşam yemekleriyle ilgili, insanların evlerine girip kısıtlamalar getiremeyiz ancak şunu güçlü şekilde tavsiye edebiliriz ki birlikte yaşamadığımız insanları eve kabul etmemeliyiz" diye konuştu.
Başbakan Conte, orta dereceli okullarda 7 Ocak'tan sonra yüzde 75 oranında yüz yüze eğitime geçileceği bilgisini de verdi.
Kovid-19 salgınında en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri olan İtalya'da bugün 993 kişinin ölümüyle en yüksek günlük ölü sayısına ulaşıldığı açıklanmıştı. Salgının başladığı şubattan beri ülkede 58 bin 38 kişi hayatını kaybederken, 1 milyon 664 bin 829 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
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