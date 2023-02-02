Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya İsviçre'den iltica iddialarına yalanlama

İsviçre'den 'ekonomik iltica' iddialarına yalanlama

İsviçre'nin Türk vatandaşlarının enflasyona bağlı 'ekonomik iltica' taleplerinin de kabul edildiği iddialarına İsviçreli makamlardan yalanlama geldi.

Giriş: 02.02.2023 - 13:23 | Güncelleme: ABONE OL
İsviçre'den iltica iddialarına yalanlama
HABERTURK.COM

İsviçre'de iltica taleplerine artış olduğu ve iltica taleplerinde enflasyona bağlı 'ekonomik iltica' taleplerinin de İsviçre tarafından kabul edildiği iddia edilmişti.

İsviçreli makamlardan o iddialara yalanlama geldi.

İsviçre Devlet Göç Sekreterliği İletişim Müdürü Daniel Bach, 'ekonomik iltica' iddialarına yönelik olarak Haberturk.com'a verdiği yanıtta "Bu raporları biz de not ettik. Ne yazık ki bunlar doğru değil. İsviçre, sığınmacılara yalnızca ırk, din, milliyet veya diğer nedenlerden dolayı tehdit altında olmaları halinde sığınma hakkı vermektedir. Riskin de gerçek ve o kişiyle ilgili olmalıdır" açıklamasında bulundu.

Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Türkiye'deki bazı medya kuruluşları, Türkiye'den gelen insanlara İsviçre'de ekonomik nedenlerle sığınma hakkı verildiğini iddia ediyor. Bu yanlıştır. İsviçre yalnızca belirli kriterlerde risk taşıyan kişilere sığınma hakkı verir" dedi.

* Haberin görseli Reuters'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir. d

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Araç bariyere saplanınca koltuk dışarı çıktı!
Araç bariyere saplanınca koltuk dışarı çıktı!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İsveç gereğini yaparsa...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İsveç gereğini yaparsa...
İstanbul'un kar raporu belli oldu! Bugünlerde yağacak!
İstanbul'un kar raporu belli oldu! Bugünlerde yağacak!
Lavrov'dan Batı ülkelerine tepki
Lavrov'dan Batı ülkelerine tepki

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.