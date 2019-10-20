İsviçre'deki seçimlerde 'Yeşiller' sürprizi

20 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yaklaşık 5,4 milyon seçmenin, 246 milletvekili ve senatörü belirlemek için sandık başına gittiği İsviçre'de "GfS Bern" adlı araştırma enstitüsünün sandıklardan çıkan ilk sonuçlara göre yaptığı tahminlerde, Yeşiller Partisi oyunu yüzde 13'e çıkarmayı başardı.
2015 seçimlerine göre oylarını 6 puan artıran Yeşiller Partisi, böylelikle tarihinin en büyük başarısına imza attı.
Aynı şekilde bir önceki seçimlerde yüzde 4,6 oy alan Liberal Yeşiller Partisi'nin bu seçimde yüzde 7,6'ya ulaşacağı belirtildi.
Seçimler öncesi her iki partinin yüzde 18 civarı oy alacağı tahmin ediliyordu.
SVP DÜŞÜŞE RAĞMEN YİNE BİRİNCİ PARTİ
Göçmen karşıtlığıyla bilinen ve minarelerin yasaklanmasında rolü olan İsviçre Halk Partisi (SVP) ise 3,8 puan oy kaybetmesine rağmen, seçimlerden yine birinci parti olarak çıkmayı başardı.
2015'te yüzde 29,4 oy alan SVP'nin oyları bu seçimde yüzde 3,8 düşerken; bir önceki seçimlerde yüzde 18,8 ile ikinci parti olan Sosyal Demokrat Partisi (SP) de seçimlerde 2,3 puan oy kaybetti.
Uzmanlar, parlamento tarafından seçilen 7 bakandan oluşan Federal hükümete, Yeşiller'in bu seçimlerde üye sokma ihtimalini "sansasyonel" olarak değerlendiriyor. Yeşiller, daha önce hükümette temsil edilecek oyu alamamıştı.
GfS Bern Direktörü Yardımcısı Lukas Golder, İsviçre basınına yaptığı açıklamada, "Başta ülkenin Fransızca konuşulan bölümünde olmak üzere, Yeşiller'in olağanüstü kazanımları gerçek bir sürpriz. Ayrıca Liberal Yeşiller de beklenenin çok üzerinde oy aldı." diye konuştu.
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