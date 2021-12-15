Tarihe geçen kare: 3 kadın bakan yan yana

Almanya'da yeni kabinede sayısal olarak kadın-erkek eşitliğinin ilk kez sağlanması ile birlikte ilk kadın Dışişleri Bakanı olarak da Annalena Baerbock göreve gelmişti.

Yeni kabinede yaşanan gelişmeler ile ülkeler arası ziyaretlerde de ilkler yaşanmaya devam ediyor.

"TARİHİ AN" OLARAK YORUMLANDI

İsveç’in başkenti Stockholm’de gerçekleştirilen nükleer silahsızlanma konferansına katılan Baerbock, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. 3 ülkeden kadın bakanların ilk kez ortak açıklama yapması 'tarihi an' olarak yorumlanırken dünya basınında da geniş yer tuttu.

Öte yandan zirvede bu yıl Nükleer Riski Azaltma Paketi başlığı altında bir dizi öneri hazırlandı. Önerilerde cephaneliklerin şeffaf bir şekilde raporlanmasının yanı sıra nükleer silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasını önleme konusunda raporlama ve daha fazla çaba talebi yer aldı.