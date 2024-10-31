İsveç Prensesi Victoria, askeri eğitim aldı
İsveç Veliaht Prensesi Victoria, kraliçelik görevine hazırlanmak amacıyla askeri eğitim alırken görüntülendi
Giriş: 31.10.2024 - 17:31 Güncelleme: 31.10.2024 - 17:31
İsveç Veliaht Prensesi Victoria, kraliçelik görevine hazırlık süreci kapsamında askeri eğitim aldı.
47 yaşındaki prensesin, silahlı kuvvetler tarafından paylaşılan görüntülerde, zorlu bir askeri eğitim programına katıldığı ve disiplinli bir çalışma yürüttüğü görüldü.
Eğitimi tamamlayan Prenses Victoria, hem teorik hem de pratik dersler alarak donanımını artırdı.
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