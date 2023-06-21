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Orta Çağ’dan günümüze bağımsız ve tek bir devlet olma özelliğiyle öne çıkan İsveç, 1800’lerin ilk yarısından itibaren izlediği barışçıl dış politika ile bilinmektedir. Peki, İsveç para birimi nedir? İsveç nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? İşte, tüm detaylar…

İsveç Nerede?

İsveç hangi kıtada yer almaktadır diye bir soru yöneltildiğinde verilecek cevap Avrupa kıtası olacaktır. Avrupa’nın kuzeyinde yer alan ve İskandinavya yarımadası üzerinde yer alması sebebiyle, bir İskandinav devleti olarak da tanımlanan İsveç; batısı ile kuzeybatısında Norveç, kuzeydoğusunda Finlandiya, doğusunda ise Baltık Denizi ile çevrilidir.

Orta Çağ’dan itibaren bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesinde yer alan İsveç; bağımsızlığını 1523 yılında, diğer İskandinav ülkeleri ile kurulan Kalman Birliği’nden ayrılarak sağlamıştır. Dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında yer alan ve yapılan araştırmalarda demokrasi indeksi açısından dünyanın zirvesinde bulunan İsveç; 1995 tarihinden itibaren de Avrupa Birliği üyesidir.

İsveç Başkenti

Bir İskandinav ülkesi olan İsveç’in başkenti, Stockholm’dür. Başkenti olmasının yanı sıra ülkenin en büyük şehri olarak da öne çıkan Stockholm; Orta Çağ’dan itibaren İsveç’in hem başkenti hem de ekonomi, kültür ve sanat merkezi olmuştur. Kentin birden fazla adaya yayılmış olması ve şehir içinde bulunan kanalların olması sebebiyle, Kuzeyin Venedik’i olarak isimlendirilen Stockholm, sahip olduğu yapıları ve doğal güzelliğiyle yılda 1 milyonun üzerinde turist çekmektedir. Günümüzde de İsveç sanayisi için oldukça önemli bir şehir olan Stockholm; İsveç sanayisinin %35’ine, İsveç’in toplam nüfusunun ise yaklaşık olarak %20’sine ev sahipliği yapmaktadır.

İsveç Nüfusu

2023 verilerine göre İsveç’in nüfusu 10 milyon 810 bin kişiden meydana gelmektedir. 450.293 kilometrekarelik nüfusu ile Avrupa Birliği’nin üçüncü büyük ülkesi olan İsveç’te, kilometrekare başına 20 kişi düşmektedir. Ülke nüfusunun yaklaşık %85’inin şehirlerde yaşamakta olduğu İsveç’te, başkent Stockholm’ün yanında Göteborg ve Malmö ülkenin en büyük şehirleri olarak dikkat çekmektedir.

İsveç nüfusunun yaklaşık %60’ı İsveç Lutheryan Kilisesi’ne mensuptur. İsveç’in yoğun göç alan bir ülke olması, nüfus içinde var olan dini inançları da etkilemiş ve günümüzde Lutheryan İsveçlilerin yanında Katolik ve Ortodoks Hristiyanlar ile Müslümanlar da İsveç nüfusu içinde yer almışlardır.

İsveç Para Birimi

İsveç; 1995 yılında Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen, 1999 yılında alınan bir kararla, Avrupa Birliği’ne üye olan ülkeler arasında parasal birliği sağlamak için oluşturulan Euro Birliği içinde yer almamıştır. İsveç’te, 1873 yılından itibaren İsveç kronu, resmi para birimi olarak kullanmaktadır.

İsveç Bayrağının Anlamı

Mavi bir zemin üzerinde yer alan sarı bir haçtan oluşan İsveç bayrağı; 1906 yılında alınan bir kararla İsveç’in resmi bayrağı olmuştur. Bayrağın zemininde bulunan mavi renk adaleti ve sadakati; sarı renk ise İsveç halkının cömertliğini temsil etmektedir.

İsveç Şehirleri

290 belediyenin hizmet vermekte olduğu İsveç’te toplam 20 şehir bulunmaktadır. Öne çıkan İsveç şehirleri ise şu şekildedir:

Stockholm

Göteborg

Malmö

Uppsala

Västerås

Örebro

Linköping

Helsingborg

İsveç Türkiye Saat Farkı

Türkiye ile İsveç arasında 1 saatlik bir saat farkı bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati İsveç’ten 1 saat ileridedir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk