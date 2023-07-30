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        Haberler Dünya İsveç: Kuran-ı Kerim yakma provokasyonlarına karşı Danimarka ile yakın diyalog içindeyiz

        İsveç: Kuran-ı Kerim yakma provokasyonlarına karşı Danimarka ile yakın diyalog içindeyiz

        İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına ilişkin Danimarka ile yakın diyalog içinde olduklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 23:18
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        İsveç: Provokasyonlara karşı Danimarka ile diyalog içindeyiz
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        Kristersson, yaptığı yazılı açıklamada, son haftalarda İsveç ve Danimarka'da artan Kur'an-ı Kerim yakma girişimlerine karşı Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile görüştüğünü ve Danimarka ile yakın diyalog halinde bulunduklarını kaydetti.

        İsveç'in İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra "en ciddi güvenlik durumunu" yaşadığını belirten Kristersson, "Kur'an-ı Kerim krizini başka ülkelerin İsveç aleyhine kullandığının farkındayız." ifadesini kullandı.

        İfade özgürlüğünü ve gösteri özgürlüğünü savunduklarını vurgulayan Kristersson, şu ifadelere yer verdi:

        "Farklı geçmişlere ve inançlara sahip insanlara saygı duyma konusunda güçlü bir geleneğe sahibiz. Din özgürlüğü toplumlarımızın doğal bir dayanağıdır. İsveç'te ulusal güvenliğimizi ve yurt dışında İsveçlilerin güvenliğini güçlendirecek önlemlerin kapsamını araştırmak amacıyla 'Kamu Düzeni Yasası' da dahil olmak üzere, yasal mevzuatı analiz etmeye çoktan başladık."

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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Billström ile bugün telefonda görüşmüş, iki mevkidaş Kur'an-ı Kerim'e karşı İsveç'te düzenlenen saldırıları ele almıştı.

        Fidan, ifade özgürlüğü kisvesi altında bu aşağılık eylemlere devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak İslam dünyasında büyük tepkiye yol açan saldırıların önlenmesi için İsveç hükümetinden Türkiye'nin somut adımlar beklediğini kaydetmişti.

        PARLAMENTO ÖNÜNDE KUR'AN-I KERİM YAKMA KRİZİ

        Ülkede daha önce de Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika ve Salwan Najem'e 31 Temmuz'da İsveç Parlamentosu'nun önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verildi.

        Polis, bu ikilinin, hafta içinde de Stockholm'ün Botkyrka bölgesinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi ve Stockholm'ün İran Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için izin istediğini ve bu izinlerin beklediğini söyledi.

        İsveç'te son olarak 20 Temmuz'da Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

        MOMİKA HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

        İsveç Göçmeler Ofisi, 11 Temmuz'da, Momika ile ilgili, oturma ve çalışma izninin iptali ve sınır dışı edilmesi için dava açtı.

        Kurumdan yapılan açıklamada, Momika'ya 16 Nisan 2021'de ülkede çalışma ve oturma izni verildiği ve bu iznin 16 Nisan 2024'te biteceği aktarıldı.

        İsveç Expressen gazetesi ise Momika hakkında Irak'ta bulunduğu sürede "savaş suçu" işlediği şüphesiyle Göçmenler Ofisi tarafından dava açıldığını yazdı.

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        #isveç
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