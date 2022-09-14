İsveç Başbakanı Andersson istifa ediyor

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, seçim yenilgisini kabul ederek yarın sabah istifa edeceğini açıkladı.
Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, düzenlediği basın toplantısında, 11 Eylül'de yapılan seçimlerdeki yenilgiyi kabul ettiğini belirterek yarın başbakanlıktan istifa edeceğini açıkladı.
Andersson "Yarın Başbakanlık görevimden alınmayı talep edeceğim. Sorumluluk Meclis ve Meclis Başkanlığı'na geçecek. İsveç halkının seçimine ve demokrasiye saygı bunu gerektirir." dedi.
Ukrayna-Rusya savaşına dikkati çeken Andersson, "Yakın bölgemizdeki savaş, enerji krizi ve ekonomik krizin ciddiyeti göz önüne alındığında çabuk bir hükümet kurulması önemli. Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson'le temelde anlaştıktan sonra bu sorunların çözümü için kapımız Kritersson'a açıktır." diye konuştu.
Muhazafakar Parti lideri Ulf Kristersson ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarından itibaren hükümet kurma çalışmalarına başlayacağını belirtti.
Resmi olmayan genel seçim sonuçlara göre sağ blok partiler yüzde 49,6, azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler ise yüzde 48,9 oy aldı.
Buna göre 349 sandalyeli parlamentoda sağ blok partileri 176 milletvekili, sol blok partileri de 173 milletvekili çıkartma hakkı kazandı.
Seçimlerde aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar Partisinin (SD) oy oranını yüzde 20,6'a kadar yükselterek ülkenin en büyük 2. parti durumuna gelmesi dikkati çekti.
Ilımlı Muhafazakar Parti (M) liderliğindeki sağ blokun Hristiyan Demokrat Partisi ile ikili koalisyon kurup, dışarıdan Liberal Parti ve aşır sağcı İsveç Demokratlar Partisinin desteklenmesi ihtimali öne çıktı.
Aftonbladet gazetesi, yeni hükümetin başbakanının Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson olacağını ve ülkede önceden uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı yapan deneyimli siyasetçi Carl Bildt'in Dışişleri Bakanlığı'na getirileceğini iddia etti.
Öte yandan İsveç basını söz konusu hükümetin Türkiye ile NATO anlaşmasına daha sıcak baktığını ve olası hükümetin terör örgütü PKK/YPG yandaşları için en kötü senaryo olduğu öne sürüldü.
İsveç'te 11 Eylül Pazar günü yapılan genel ve yerel seçimleri sağ blok partileri kazanmıştı.
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