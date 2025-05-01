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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!

        Ankara'da, Satılmış B.'nin, fiziksel engeli 18 yaşındaki G.B. adlı kızına, 2017'den itibaren 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu, banyosuna gizli kamera yerleştirdiği suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Kamera görüntüsüne kendisi de yansıdığı ortaya çıkan Satılmış B., 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılarak, tutuklama kararı verildi. G.B. "Adalet yerini buldu, çok mutluyum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 11:18 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:58
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        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
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        Ankara'da, fiziksel engeli nedeniyle aksayarak yürüyen G.B. (18), 2017'den itibaren 4 yıl boyunca babası Satılmış B.'nin kendisine farklı zamanlarda cinsel istismarda bulunduğunu; 2022 yılında annesi ve eniştesine anlattı.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

        DHA'daki habere göre annenin şikayeti üzerine gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Satılmış B. hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        BANYODAKİ GÖRÜNTÜ KAMERADA

        Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasında, Satılmış B.'nin, kızını görüntülemek için banyoya yerleştirdiği gizli kamera görüntüsü de delil olarak yer aldı.

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        KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

        Mahkemede görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık Satılmış B., mağdur G.B., annesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Satılmış B.'nin incelenen hard disklerinde bir video kaydı bulunduğunu, gizli kamera olarak banyoya yerleştirilen ses ve görüntü alma cihazının temizlik malzemesi olarak kullanılan alete monte edildiğinin belirtildiğine dikkat çekti.

        GİZLİ KAMERA KULLANMIŞ

        Mahkeme, videoya ilişkin bilirkişi raporunda ise erkek şahsın gizli kamerayı duşakabini ve klozeti görecek şekilde yerleştirdiği, kamera açısını yüzü görünmeyen bir kadının girdiği, kaydın sonunda ise sanığın kamerayı monte ettiği yerden aldığının belirtildiğine dikkat çekti.

        "SARKINTILIK" SINIRINI AŞIYOR

        Mahkeme, olayın örgüsü, bilirkişi raporu, dijital materyal inceleme tutanağı dosya kapsamındaki delillerle birlikte değerlendirildiğinde sanığın mağdur G.B.'ye yönelik eylemlerinin nitelik itibarıyla sarkıntılık sınırlarını aştığını hükmetti.

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        DURUŞMA SIRASINDA TUTUKLANDI

        Sanığa, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından toplam 15 yıl 9 ay hapis cezası verilerek, tutuklanmasına hükmedildi. Sanık, karar ile birlikte duruşma salonunda tutuklandı.

        'HUKUKÇU OLMAK İSTİYORUM'

        Mağdure G.B., adaletin yerini bulduğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "4'üncü celsede karar verildi. Layığını buldu, mutluyum. Ben de o makamdaki yüce hukukçular gibi hukukçu olmak istiyorum" dedi. G.B., kararın açıklanması ardından duruşma çıkışında sanığın kardeşinin kendisine saldırdığını söyleyerek, "Arkamızdan geldiler, amcam enişteme omuz attı ve küfür etti. Ben kavga olmasın diye araya girecektim, beni boğazladı. Sol taraftaki köprücük kemiğimi yırttı. Darp raporu aldım, şikayetçi olacağım" dedi.

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